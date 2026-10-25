大陸部分QDII專戶產品陸續清盤 業內人士：與額度比例調整有關

大陸基金公司加速調整QDII投資額度配置，部分公募機構陸續清盤QDII專戶產品。有業內人士透露，這與大陸監管機構要求基金公司在2027年底前，將專戶使用的QDII額度占比降至20%以內有關；在QDII額度供應有限之際，相關調整也可能影響基金公司後續申請額度。

中國證券報旗下財經平台「中證金牛座」報導，有公募機構人士近日透露，自家公司部分專戶產品陸續清盤，而這些產品基本為QDII類專戶產品。該人士稱，此舉與公司在公募和專戶兩類產品上QDII投資額度的比例調整有關。大陸多家基金公司在年初收到通知，須調整QDII投資額度在公募產品與專戶產品上的使用比例，在2027年底前將用於專戶的QDII投資額度調整至20%以內。

報導提到，圍繞著這一規則，各家基金公司的QDII專戶調整步伐已在加速進行中。有業內人士分析，是否將專戶QDII投資額度壓降到20%以內，可能影響到後續額度的申請。

來自北京基金公司的一位產品部人士透露，「前段時間新一批的QDII額度我們公司沒有申請到，產品部覺得與壓降工作還沒有完成有較大關係。」

在此同時，報導稱，也有不少公司QDII投資額度的原本分配比例已符合相關規定。有基金經理表示，「我們公司原本在專戶方面的額度就低於20%，所以目前沒有相關動作」。他稱，「QDII的額度本就具備一定稀缺性。從中長期角度看，讓更多公募投資者享受到多元投資的便利，符合普惠金融的投資理念。」

從政策方向看，大陸今年初已要求基金公司遵循QDII投資額度優先用於公募產品的原則，並須在2026年底前完成至少一半的調整進度，2027年底前將用於專戶產品的額度占比降至20%以內。據中國基金報1月10日報導，業內人士指出，相關調整與監管推動普惠金融、引導金融資源向普通投資者傾斜的方向有關，旨在滿足投資者多元化資產配置需求。

另一方面，隨大陸投資者配置海外資產的需求增加，QDII公募基金額度緊張，部分熱門產品收緊申購限制。Wind數據指，今年1月時大陸市場約六成QDII基金暫停申購或暫停大額申購，部分產品單日申購上限低至人民幣10元。報導並指，2025年新成立的公募QDII基金共19檔，募集規模合計人民幣194.8億元。