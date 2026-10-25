上證系列指數明起修訂 單一成分股權重上限設15%

大陸上證系列指數編制方案26日起實施修訂，新增單一成分股權重不超過15%的上限規則，並調整風險警示證券剔除時間。陸媒指出，此次修訂涉及上證指數、上證A股指數、上證流通指數及科創綜指，可能影響相關指數的成分股權重配置。

成都商報旗下財經新媒體「紅星資本局」報導，上交所9月24日發布《關於修訂上證系列綜合指數編制方案的公告》。公告宣布與中證指數有限公司修訂部分上證系列綜合指數編制方案。修訂內容除新增單一樣本權重不超過15%的上限規則外，風險警示證券的剔除時間也將從「風險警示實施日次月第二個星期五的下一交易日」，調整為「風險警示公告日次月第二個星期五的下一交易日」，其餘編制方案維持不變。

報導提到，根據修訂後的編制方案，本次共有四個指數被修訂，包括上證指數、A股指數、上證流通和科創綜指。上述指數及衍生指數的編制方案修訂將於2026年10月26日實施。值得關注的是，10月23日下午，A股上演V型大反彈。截至當天收盤，滬指漲0.89%，深證成指漲2.79%，創業板指漲4.16%，科創50指數漲3.04%。當天，多隻寬基ETF顯著放量，資金抄底跡象明顯。

其中，創業板ETF易方達成交額接近人民幣200億元（下同），華夏上證科創板50ETF、華泰柏瑞滬深300ET成交額均超過150億元。

浙商證券廖靜池策略團隊表示，隨10月23日主要指數出現「深V」形態，市場自9月下旬以來的負反饋效應有望被阻斷，上證指數關鍵點位3674點失而復得，意味著一輪反彈有望到來。

方正證券首席經濟學家燕翔則認為，短期波動未改變市場長期向好趨勢，宏觀經濟向新向優、企業盈利回升、估值處於底部區域、股東回報增強、制度改革持續推進五大因素，決定中國資本市場配置價值將持續凸顯。

另外，有大陸財經自媒體分析，新增單一成分股15%的權重上限，有助降低指數對個別股票波動的敏感度，但實際影響仍取決於個股原有權重是否觸及上限，以及修訂後的權重結構。指數規則調整也可能促使追蹤相關指數的ETF調整投資組合。