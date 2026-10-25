陸造船業爆單排到2031年 LNG 運輸船、商船、汽車運輸船需求火熱

大陸工信部發布的三大造船指標中，今年前三季大陸新接訂單163.2%的年增率格外亮眼。有陸企負責人表示，現在基本上可以做到每個月交付一艘貨艙容量17萬立方公尺的LNG（液化天然氣）運輸船，訂單最晚交期排到2031年。

大陸工信部近日發布前三季全國船舶工業統計顯示，大陸造船完工量、新接訂單量、在手訂單量三大指標持續領先全球。

數據顯示，2026年前三季，中國大陸造船完工量5,805萬載重噸，年增50.7%；新接訂單量1億7,529萬載重噸，年增163.2%；截至9月底，在手訂單量3億9,913萬載重噸，年增64.8%。前三季大陸造船完工量、新接訂單量、在手訂單量分別占全球63.6%、81.8%及72.4%。

中國船舶工業協會副會長李彥慶表示，前三季新接訂單量、完工量和在手訂單量都是大幅度增長，交付速度非常快，有許多船型都是提前一個月、兩個月交付，體現製造業的規模優勢。

三大造船指標中，今年前三季新接訂單163.2%的年增率格外亮眼。中船集團滬東中華造船廠，中國大陸自主研發的第五代「長恆系列」17.4萬立方公尺液化天然氣運輸船持續獲得大批訂單。

中船集團滬東中華總經理助理、行銷部部長王佳穎表示，現在該公司基本上可以做到每個月交付一艘17萬立方公尺LNG運輸船，訂單最晚的交期已經排到2031年。該公司已經承接27.1萬立方公尺的全球最大LNG運輸船，有24艘在手訂單，今年首船已經開工，預計從2028年初開始陸續交付。

除了液化天然氣運輸船，主流商船訂單同樣火熱。前三季，大陸承接了144艘超大型原油運輸船訂單，占全球市場85.5%；萬櫃級以上貨櫃船新接94艘，占全球市場82.7%；伴隨大陸國內汽車出口蓬勃發展，汽車運輸船訂單爆發，新接71艘，占全球市場97.2%，訂單量年增766%。