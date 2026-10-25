聽新聞
0:00 / 0:00

陸造船業爆單排到2031年 LNG 運輸船、商船、汽車運輸船需求火熱

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸工信部發布的三大造船指標中，今年前三季大陸新接訂單163.2%的年增率格外亮眼。 新華社
大陸工信部發布的三大造船指標中，今年前三季大陸新接訂單163.2%的年增率格外亮眼。 新華社

大陸工信部發布的三大造船指標中，今年前三季大陸新接訂單163.2%的年增率格外亮眼。有陸企負責人表示，現在基本上可以做到每個月交付一艘貨艙容量17萬立方公尺的LNG（液化天然氣）運輸船，訂單最晚交期排到2031年。

大陸工信部近日發布前三季全國船舶工業統計顯示，大陸造船完工量、新接訂單量、在手訂單量三大指標持續領先全球。

數據顯示，2026年前三季，中國大陸造船完工量5,805萬載重噸，年增50.7%；新接訂單量1億7,529萬載重噸，年增163.2%；截至9月底，在手訂單量3億9,913萬載重噸，年增64.8%。前三季大陸造船完工量、新接訂單量、在手訂單量分別占全球63.6%、81.8%及72.4%。

中國船舶工業協會副會長李彥慶表示，前三季新接訂單量、完工量和在手訂單量都是大幅度增長，交付速度非常快，有許多船型都是提前一個月、兩個月交付，體現製造業的規模優勢。

三大造船指標中，今年前三季新接訂單163.2%的年增率格外亮眼。中船集團滬東中華造船廠，中國大陸自主研發的第五代「長恆系列」17.4萬立方公尺液化天然氣運輸船持續獲得大批訂單。

中船集團滬東中華總經理助理、行銷部部長王佳穎表示，現在該公司基本上可以做到每個月交付一艘17萬立方公尺LNG運輸船，訂單最晚的交期已經排到2031年。該公司已經承接27.1萬立方公尺的全球最大LNG運輸船，有24艘在手訂單，今年首船已經開工，預計從2028年初開始陸續交付。

除了液化天然氣運輸船，主流商船訂單同樣火熱。前三季，大陸承接了144艘超大型原油運輸船訂單，占全球市場85.5%；萬櫃級以上貨櫃船新接94艘，占全球市場82.7%；伴隨大陸國內汽車出口蓬勃發展，汽車運輸船訂單爆發，新接71艘，占全球市場97.2%，訂單量年增766%。

造船 陸企 中國大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸造船業爆單，訂單最晚交期已排到2031年

大陸前三季動力電池出口火熱 年增54%

載運首批俄柴油貨輪估11月7日抵美 克宮僅證實船隻啟航

AI應用加持 9月工業、製造業生產指數連31紅

相關新聞

陸造船業爆單排到2031年 LNG 運輸船、商船、汽車運輸船需求火熱

大陸工信部發布的三大造船指標中，今年前三季大陸新接訂單163.2%的年增率格外亮眼。有陸企負責人表示，現在基本上可以做到每個月交付一艘貨艙容量17萬立方公尺的LNG（液化天然氣）運輸船，訂單最晚交期排到2031年。

輝達顯卡傳將停產！陸RTX 5090一日一價 飆至29萬元

輝達消費級顯示卡部分型號的停產傳聞，正攪動大陸深圳華強北電腦零配件市場。RTX 50系列高端消費級顯卡價格持續跳漲，通路報價「一日一價」，RTX 5090通路報價已飆升至人民幣6萬元（約新台幣29萬元）。

受十一長假季節性因素影響 陸10月PMI恐跌破 50

中國大陸國家統計局將於31日公布10月官方製造業PMI，機構認為，受「十一」長假季節性因素影響，10月製造業PMI將回落至49.6左右的收縮區間；但第4季政策支持及重大項目投資逐步落地，也有望支撐製造業後續景氣修復。

AI搶飯碗！陸開發AI新職缺 管控失業

為因應人工智慧（ＡＩ）快速發展對就業的衝擊。大陸國務院辦公廳近日印發文件，要求企業探索建立「失業緩衝期」制度，並在大規模導入ＡＩ過程中提前告知受影響的員工，提供其轉職與就業支持。但文件也要求加快開發ＡＩ相關新職業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。