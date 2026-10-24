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大陸經濟學家任澤平公眾號被禁止關注

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸經濟學者任澤平。曾任大陸官方智庫中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究室副主任。圖/微博照片
大陸經濟學者任澤平。曾任大陸官方智庫中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究室副主任。圖/微博照片

大陸經濟學家任澤平的微信公眾賬號因違規被禁止關注。有大陸網友指出，任澤平的公眾號昨日(23日)還有更新，但已無法搜索到也無法關注，影片號則仍可關注。

據香港信報，今年7月，大陸有投資者控訴，加入任澤平開設的付費會員群組，聽信任澤平關於「科技牛還在」等行情的判斷後，滿倉、加融資，重倉買入大陸多隻儲存晶片股，結果爆倉，虧損逾千萬元人民幣。

任澤平其後曾發表聲明，稱其課程側重宏觀分析，不涉及個股推薦和具體操作指導。聲明指出，該學員加入「澤平宏觀VIP群30」會員時間只有短短一兩周。而且該會員在2024年就已開通兩融(融資融券)賬戶，此前也有自主長期加槓桿投資的經歷；該學員事後也承認：課程沒有明確說過看好哪隻股票或建議買入，該學員自行配置的標的和加槓桿。

這不是任澤平相關社交媒體賬號首次受限。公開報導顯示，他的微博賬號、微信公眾號等社媒賬號在2022年、2024年都曾受到不同程度限制。

公開資料顯示，任澤平現任大陸中國民營經濟研究會副會長。他曾是官方智庫學者，在中國國務院發展研究中心擔任過宏觀經濟研究部研究室副主任，2014年5月辭職下海後，在國泰君安、方正證券等大陸券商任職。2017年，任澤平加盟恆大集團，擔任首席經濟學家兼恆大經濟研究院院長，直到2021年3月。此後，又先後擔任東吳證券首席經濟學家、中原銀行首席經濟學家。

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