大陸經濟學家任澤平公眾號被禁止關注

大陸經濟學家任澤平的微信公眾賬號因違規被禁止關注。有大陸網友指出，任澤平的公眾號昨日(23日)還有更新，但已無法搜索到也無法關注，影片號則仍可關注。

據香港信報，今年7月，大陸有投資者控訴，加入任澤平開設的付費會員群組，聽信任澤平關於「科技牛還在」等行情的判斷後，滿倉、加融資，重倉買入大陸多隻儲存晶片股，結果爆倉，虧損逾千萬元人民幣。

任澤平其後曾發表聲明，稱其課程側重宏觀分析，不涉及個股推薦和具體操作指導。聲明指出，該學員加入「澤平宏觀VIP群30」會員時間只有短短一兩周。而且該會員在2024年就已開通兩融(融資融券)賬戶，此前也有自主長期加槓桿投資的經歷；該學員事後也承認：課程沒有明確說過看好哪隻股票或建議買入，該學員自行配置的標的和加槓桿。

這不是任澤平相關社交媒體賬號首次受限。公開報導顯示，他的微博賬號、微信公眾號等社媒賬號在2022年、2024年都曾受到不同程度限制。

公開資料顯示，任澤平現任大陸中國民營經濟研究會副會長。他曾是官方智庫學者，在中國國務院發展研究中心擔任過宏觀經濟研究部研究室副主任，2014年5月辭職下海後，在國泰君安、方正證券等大陸券商任職。2017年，任澤平加盟恆大集團，擔任首席經濟學家兼恆大經濟研究院院長，直到2021年3月。此後，又先後擔任東吳證券首席經濟學家、中原銀行首席經濟學家。