DeepSeek和MiniMax 完成AI模型出海登記

大陸官媒透露，中國人工智慧（AI）頭部開發商深度求索（DeepSeek）和MiniMax已履行相關登記手續，完成模型開源和海外授權。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」23日發文稱，據了解，政策公布以來，DeepSeek及MiniMax(00100)兩家頭部企業已順利履行登記手續，並完成開源和海外授權使用。

文章指出，相關部門今年上半年已開始醞釀修訂此次徵求意見稿，並且事前廣泛組織了研究機構、行業組織、業內頭部企業開展深入評估。

文章還引述北京大成律師事務所的劉婧、劉紅梅律師表示，對比幾個月前的初稿，AI領域部分技術條目的控制要點持續隨行業最新發展調整，企業提出的多項關切及建議亦在此次發布的政策中得到體現。

文章又稱，除了D​​eepSeek、MiniMax完成開源和海外授權使用之外，大陸商務部在相關答問中，對「甚麼不管」的解釋，明顯比「甚麼要管」的解釋更多、更具體。從這也能看出，《目錄》的核心是劃定邊界，而非單純限制AI技術對外出口。

「玉淵譚天」表示：「這再次證明中國開源大模型在海外擁有很高熱度與需求，而清晰、可預期的合規通道，能夠穩定提振全球用戶對中國模型出海的信心。」

此前，大陸商務部和科技部10月16日就修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見，提議對23項AI技術實施出口管制，包括涉及模型、AI代理人和計算集群的技術。擬議的管制也適用於在海外部署含有受限技術的AI模型。

在中美展開地緣政治競爭之際，這是北京限制其視為對國家安全至關重要的技術工具向境外轉移的最新舉措。

不過，大陸商務部當時表示，大多數AI技術仍可出口，並將簡化開源技術出口，以及中國企業在海外經營自有運算中心所涉及的授權程序。