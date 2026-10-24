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陸媒：黃仁勳對與長鑫存儲合作持開放態度
輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳周四（22日）在德國柏林舉行的GPU技術大會（GTC）期間接受訪問，被問及會否考慮與中國記憶體晶片製造商長鑫存儲合作時，表示持開放態度，並讚揚中國的製造業及基礎設施技術實力。
據快科技報導，黃仁勳表示，輝達與中國企業合作，全球幾乎都在供應鏈的某個環節與中國企業有合作關係。他說：「中國在底層基礎設施技術方面非常出色，沒有哪個國家在製造業方面比中國更強。」
對於市場憂慮記憶體供應過剩，黃仁勳認為，到2029年不太可能出現相關情況。他表示，「記憶體的一個真正好處是，你總是可以用得更多。」黃仁勳認為，隨着AI算力持續擴張，將不斷帶動高頻寬記憶體（HBM）、DDR等各類記憶體需求增長。
黃仁勳周一（19日）與德國總理梅爾茨交流時的言論，指中國進入工業革命或經濟轉型階段時，正值電腦產業發展，因此具備較高的計算機化程度。黃仁勳表示，中國大概是當今唯一一個既深度紮根製造業，亦深度紮根計算機科學，並能在兩個領域之間運用自如的國家。
長鑫存儲是大陸主要DRAM廠商。據Counterpoint Research追蹤數據，按營收計，長鑫存儲今年第二季佔全球DRAM市場約10%，較一年前增長150%，為全球第四大DRAM原廠。報導指出，全球DRAM市場長期由三星、SK海力士及美光主導，長鑫存儲則是少數具備DRAM研發、製造、封裝及測試一體化能力的廠商之一。
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