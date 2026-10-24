大陸AI大模型服務 揮別價格戰

大陸AI大模型服務價格回升。中國信通院等機構昨（23）日發布報告指出，大陸大模型詞元（Token）服務今年以來的均價升至人民幣13.4元（新台幣63元），較去年下半年的人民幣6.8元上升約97.9%。顯示大模型已告別價格戰，進入性能優先的理性發展階段。

不過，相較海外同類型的大模型同期平均價格約人民幣117.8元（新台幣553元），約為大陸的8.8倍，顯示大陸AI大模型的服務價格依舊遠低於海外競爭對手。

IT之家報導，由中國信通院人工智能研究所、人工智能大模型及軟硬件評測工信部重點實驗室，以及中國人工智能產業發展聯盟聯合發布的「大模型詞元服務性能監測報告（2026年）」，主要根據今年1至8月監測數據，分析大模型服務的調用成功率、輸出速度、首詞時延、穩定性、價格及上下文長度等指標。

該報告指出，價格大幅回升並非產業成本上漲，而是市場結構已改變，過去兩年的產業價格戰主因輕量入門級大型語言模型壓低價格搶市，但2026年以來，企業級客戶對於具備複雜推理、長上下文、多模態互動能力的高端旗艦模型的需求集中爆發，對於高端GPU運算資源的消耗是普通輕量模型的數倍，算力供不應求，直接帶動產業平均價格快速走升。

隨AI大模型加快落地，大陸詞元使用量持續攀升。今年6月，大陸日均詞元消耗量約500兆，為去年12月的近四倍。愈來愈多「模型即服務」（MaaS）平台，透過公有雲API向用戶提供大模型服務，但用戶仍面對服務表現難以判斷、平台選擇困難等問題。

服務速度方面，今年8月，大陸境內模型平均每秒輸出詞元數（TPS）達78.2個，較去年平均每秒38.2個增加逾一倍。不過，海外模型同期平均每秒輸出112.8個詞元，仍高於大陸。