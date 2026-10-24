花旗成大陸第七家外資獨資券商

大陸證監會昨（23）日核准設立花旗證券（中國）有限公司，這是第七家獲批准的外商獨資證券公司，標誌著大陸資本市場對外開放進程再邁出標誌性一步。

根據大陸證監會披露的資料，花旗中國註冊地為上海市，註冊資本人民幣12億元，由花旗環球金融控股有限公司100%全資持股，獲批准的業務範圍涵蓋證券經紀、證券投資諮詢、證券承銷與保薦、證券自營四大核心板塊，符合大陸券商全業務的准入框架。

花旗中國需在批准後六個月內完成工商設立登記，取得營業執照後15日內，向大陸證監會申請《經營證券期貨業務許可證》，在拿到正式經營資質前，不得以花旗證券（中國）的名義對外開展任何證券業務。

花旗的獨資券商牌照申請之路歷時近五年，最早於2021年12月向大陸證監會提交申請資料，2023年12月正式獲得受理，2024年2月收到監管反饋意見，直至本次正式獲准。此前花旗曾在2011年與東方證券合資設立東方花旗證券，2019年花旗轉讓全部所持股權退出合資體系，此後便全力推進獨資券商的申請工作。

花旗集團董事長兼首席執行官范潔恩（Jane Fraser）表示，花旗在中國服務客戶已有近125年歷史，非常感謝監管機構對我們在這一重要市場擴大業務所給予的支持。