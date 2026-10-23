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黃仁勳稱與長鑫存儲合作保持開放態度 記憶體永遠不嫌多

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

輝達執行長黃仁勳22日表示，與大陸長鑫存儲合作時，他明確對此持開放態度，稱全球多數供應鏈環節都有大陸企業參與，大陸製造業實力突出。

至於市場擔憂的記憶體供給過剩問題，黃仁勳認為到2029年不會出現該情況，AI算力持續擴張將持續拉動HBM、DDR等各類記憶體需求上漲。

快科技、CNBC報導，黃仁勳22日在德國柏林舉辦的輝達GPU技術大會期間表示，幾乎整個世界都在供應鏈的某個環節與大陸公司合作。大陸在底層基礎設施技術方面非常出色，沒有哪個國家在製造業方面比大陸更強。

黃仁勳也表示，大陸在半導體產業的進步，歸因於美國不斷加碼的監管，這促使大陸加快自身晶片技術和製造的發展。 「我們確實加速了大陸的計畫、半導體製造能力的國產化，以及對該行業投入的所有產業支持，因此毫無疑問我們加速了這一點，」

不過，黃仁勳也強調，美國科技公司「強大」，並準備好在競爭中應對「來自任何人」的挑戰。

在他看來，「記憶體的一個真正好處是，你總是可以用得更多」。 AI算力持續擴張，會持續拉動HBM、DDR等各類記憶體需求上漲。「我們也是全球第一家將LPDDR記憶體，也就是你手機裡用的那種，引入全球數據中心的企業，這使我們能夠提供當今世界上能效最高、達到兩倍水平的性能，因此我們也將繼續大量使用它們。」

值得一提的是，當地時間19日，黃仁勳在與德國總理梅爾茨交流時，點出了大陸的優勢：大陸是當今唯一一個製造業和電腦產業兩手抓的國家。

他表示，「大陸的優勢在於，他們進入自己的工業革命或者說經濟轉型的時候，正好趕上了電腦產業時代，他們的電腦化程度很高。大陸大概是當今唯一一個既深度紮根於製造業，又深度紮根於計算機科學，並且在兩者之間都非常自如的國家。」

輝達 記憶體 黃仁勳

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