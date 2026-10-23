大陸官方提出 加速開發人工智慧領域新職業

宇樹科技創始人王興興昨表示，最快今年年底或明年，就能實現機器人整理房間。他並展示團隊將GPT-6部署在宇樹G1機器人上測試，完成繪畫中清洗畫筆、五子棋和象棋對弈、全自主陌生室內場景導航等任務。王興興並和中國籃球名宿姚明跨界對話，姚明問機器人打籃球能不能做假動作，王興興風趣回應稱，它確實會預判對面的動作，但未來需要限定一下預判次數，不然比賽會不好打。

2026-10-23 14:26