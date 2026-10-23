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大陸官方提出 加速開發人工智慧領域新職業
大陸官方23日發布「意見」，提出以人工智慧賦能高品質發展為契機，以適應技術發展促進高品質充分就業為目標，拓展新興領域人工智慧就業新空間，並加速開發人工智慧領域新職業。
新華社報導，大陸國務院辦公廳日前印發「關於適應人工智慧技術發展助力建構就業友善發展方式的意見」（簡稱「意見」），對相關工作作出部署。
「意見」強調，要堅持投資於物和投資於人緊密結合，堅持就業優先導向，以建構就業友善發展方式為方向，積極增強人工智慧創造就業機會、賦能傳統崗位、提升就業品質、激發創業活力的正面效應。
文件並要求有效減緩人工智慧應用就業替代影響，努力實現技術進步、產業升級與就業促進、民生改善相協調的包容性發展。
「意見」部署了六個面向18項主要任務，其中包括培育中小微型企業穩崗擴崗新動能，創造人工智慧領域就業創業新模式；挖掘傳統領域人工智慧就業潛能，建立人工智慧應用就業風險評估機制。
運用人工智慧輔助就業政策落實，提高就業服務智慧化水平，加大轉型轉崗就業支持力度；優化適應人機協同的勞動者權益保障制度，完善靈活就業、新就業形態勞動者社會保障制度，健全適應人工智慧技術發展的收入分配機制等。
大陸人社部10日發布，今年前三季城鎮新增就業1,052萬人，就業情勢整體穩定，大陸也將進行適應人工智慧（AI）發展促進就業行動和移工就業促進行動等。
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