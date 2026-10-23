快訊

整理／北北基桃等13縣市連放2天颱風假 全台各地停班課資訊一覽

中職／薔琵颱風打亂賽程！台北市繼續停班停課 台灣大賽G5再延至周日

薔琵攪局！北北基續放颱風假 金鐘獎頒獎典禮「宣布再延期」

聽新聞
0:00 / 0:00

花旗獲准成為大陸第七家外資獨資券商

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
花旗獲准成為大陸第七家外資獨資券商。（取自澎湃新聞）
花旗獲准成為大陸第七家外資獨資券商。（取自澎湃新聞）

大陸證監會23日核准設立花旗證券（中國）有限公司，這是第七家獲批准的外商獨資證券公司，標誌著大陸資本市場對外開放進程再邁出標誌性一步。

根據大陸證監會披露的資料，花旗中國註冊地為上海市，註冊資本人民幣12億元，由花旗環球金融控股有限公司100%全資持股，獲批准的業務範圍涵蓋證券經紀、證券投資諮詢、證券承銷與保薦、證券自營四大核心板塊，符合大陸券商全業務的准入框架。

花旗中國需在批准後六個月內完成工商設立登記，取得營業執照後15日內，向大陸證監會申請《經營證券期貨業務許可證》，在拿到正式經營資質前，不得以花旗證券（中國）的名義對外開展任何證券業務。

花旗的獨資券商牌照申請之路歷時近五年，最早於2021年12月向大陸證監會提交申請資料，2023年12月正式獲得受理，2024年2月收到監管反饋意見，直至本次正式獲准。此前花旗曾在2011年與東方證券合資設立東方花旗證券，2019年花旗轉讓全部所持股權退出合資體系，此後便全力推進獨資券商的申請工作。

花旗集團董事長兼首席執行官范潔恩（Jane Fraser）表示，花旗在中國服務客戶已有近125年歷史，非常感謝監管機構對我們在這一重要市場擴大業務所給予的支持，依託花旗廣泛的全球網路和不斷增強的在岸服務能力，在為客戶聯結世界各地機遇的同時，將全面助力他們捕捉中國境內資本市場機遇，提供涵蓋資金籌集，投資者對接及本地交易執行的全方位支持。

隨著花旗中國正式落地，在大陸的外商獨資券商陣營已擴至七家。此前摩根大通、高盛先後完成合資券商的獨資化變更，渣打證券、法巴證券相繼在2023年、2024年獲准設立，瑞銀證券2025年完成全資控股備案，瑞穗證券也於今年正式拿到經營許可證。

市場機構分析認為，花旗證券落地後，將依託其全球業務經驗，重點服務跨國企業、中資龍頭企業的跨境併購、全球資產配置與風險管理需求，進一步豐富大陸證券市場的供給層次，推動行業在財富管理、衍生品、跨境投行等領域加快創新升級。

花旗 券商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸多家基金公司將自購旗下主動式ETF

陸 AI 鏈赴港 IPO 熱度不墜 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

聯發科擁利多 花旗挺

京城證券走入歷史 永豐金證券11月23日正式合併

相關新聞

福建4至9月台漁產品進口額年增逾三成五 廈門台灣漁產品展售中心揭牌

「台灣漁產品輸入大陸儀式」今天在廈門夏商水產交易中心舉行。福建省委常委、秘書長吳偕林表示，今年4月至9月福建進口台灣漁產品金額年增35.9%，未來將持續優化通關流程、深化兩岸漁業合作。國民黨副主席張榮恭表示，此次活動象徵台灣漁產品輸陸進入新階段，也是國共交流成果之一。

蘋果iPhone Duo開賣 大陸黃牛通宵排隊 博主：微信等App不適配螢幕

蘋果首款摺疊螢幕手機iPhone Duo於23日正式開售，上海、深圳及南京等多地門市出現黃牛通宵排隊搶購現象。商家預估，首批現貨溢價高達2000至3000元人民幣。然而，在熱銷的同時，知名科技博主「影視颶風」與「老師好我叫何同學」於測評中指出，微信、QQ等熱門軟體尚未完成摺疊螢幕適配，畫面只能居中顯示或拉伸，導致螢幕四周留有巨大黑邊，引發廣泛討論。

黃仁勳稱與長鑫存儲合作保持開放態度 記憶體永遠不嫌多

輝達執行長黃仁勳22日表示，與大陸長鑫存儲合作時，他明確對此持開放態度，稱全球多數供應鏈環節都有大陸企業參與，大陸製造業實力突出。

大陸官方提出 加速開發人工智慧領域新職業

大陸官方23日發布「意見」，提出以人工智慧賦能高品質發展為契機，以適應技術發展促進高品質充分就業為目標，拓展新興領域人工智慧就業新空間，並加速開發人工智慧領域新職業。

花旗獲准成為大陸第七家外資獨資券商

大陸證監會23日核准設立花旗證券（中國）有限公司，這是第七家獲批准的外商獨資證券公司，標誌著大陸資本市場對外開放進程再邁出標誌性一步。

除了整理房間…姚明：機器人打球會假動作？王興興：會預判動作

宇樹科技創始人王興興昨表示，最快今年年底或明年，就能實現機器人整理房間。他並展示團隊將GPT-6部署在宇樹G1機器人上測試，完成繪畫中清洗畫筆、五子棋和象棋對弈、全自主陌生室內場景導航等任務。王興興並和中國籃球名宿姚明跨界對話，姚明問機器人打籃球能不能做假動作，王興興風趣回應稱，它確實會預判對面的動作，但未來需要限定一下預判次數，不然比賽會不好打。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。