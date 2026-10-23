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北京擴大海外追稅 中國富豪離岸資金轉往美國銀行

中央社／ 新加坡23日綜合外電報導

美國財經媒體CNBC報導，因北京擴大追查海外資產而感到不安的中國富豪，正將離岸資金從香港或新加坡轉往美國銀行。

與中國客戶合作的私人銀行業者和律師表示，北京7月宣布對離岸信託追溯徵稅的後續數月中，洽詢開設美國銀行帳戶的人數有所增加，客戶紛紛將先前存放新加坡或香港的資產轉移至美國，試圖進一步擺脫北京管轄。

根據中國財政部與國家稅務總局7月24日發布的「關於離岸信托個人所得稅有關事項的公告」及配套徵管規定，中國已全面緊縮離岸信託的個稅監管。針對2026年新規發布前的存量離岸信託，官方給予的90天免滯納金過渡期已於2026年10月22日截止，此後辦理補稅可能面臨滯納金及稅務合規風險。

新加坡金睿資本（Golden Acacia Capital）執行長陳俊杰（Keith Tan）表示：「這已變得相當普遍」，他正在協助中國客戶管理離岸投資組合。

陳俊杰的客戶自7月起規劃轉移資產至美國，一些人在2個月內就已完成開戶。陳俊杰說：「對中國客戶而言，開設美國帳戶並將資產轉移過去的門檻不高。」他補充說，高淨值客戶傾向選擇大型私人銀行，資產規模較小的客戶流向區域銀行或網路券商。

新加坡和香港均參與經濟合作暨發展組織（OECD）推動的共同申報準則（CRS），需透過這套機制向北京提供中國客戶的帳戶資料。不過，美國未參與其中，因此沒義務這麼做。

紐約銀行業者正把握此一良機，提供解決方案保護中國客戶避開來自中國稅務部門的風險。1名專門服務中國家族辦公室的紐約財富規畫顧問表示，美國銀行業正竭力因應日益增加的此類需求。

香港中倫律師事務所合夥人伍守文（Clifford Ng）表示：「他們在賭自己不會被曝光，因為美國未加入CRS系統，不需與其他國家交換資訊，他們能藉此躲避稅務機關監管。」他研判，一些擁有香港或新加坡居留權的人士，假如手上的信託尚未被北京察覺，可能選擇解散這些架構並轉出資金。

部分律師警告，雖然這種方式可暫時避免資訊揭露，但可能只是權宜之計。伍守文指出，存放於境外的資金很可能已透過CRS呈報給北京，「遲早會在中國（稅務部門）顯露出來」，因此從新加坡或香港銀行轉移資金至美國銀行，匯出途中必然留下交易紀錄。

伍守文直言：「他們可能依然違反規定，因為他們擁有持續產生收入但未申報的海外帳戶。隱匿不等於合法稅務規畫。」

北京煒衡律師事務所（W&H Law Firm）合夥人克里斯‧曹（Cris Cao，音譯）指出：「即使他們將所有資金從CRS申報帳戶轉出並存入美國銀行帳戶，也不會自然消除稅務機關的徵稅權利或納稅人的繳稅義務。因為資金轉出會留下紀錄，憑這一點就足以使稅務機關徵稅。」

此外，轉移離岸資金相對容易，但要從中國匯出資金已變得極為困難。

新加坡銀行（Bank of Singapore）私人銀行家林景寬（Jingkuan Lin，音譯）表示：「從現在起，中國境內幾乎沒有大筆資金能夠匯出去。」他認為離岸銀行業未來將進一步受限，只能服務中國境外既有的資金存量。

北京 追稅

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