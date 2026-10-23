美國花旗獲准在中國設立獨資證券公司

中國證監會批准美國花旗集團（Citigroup）在中國設立獨資證券公司，成為中國第7家外資獨資證券公司。

陸媒證券時報今天報導，中國證券監督管理委員會核准設立花旗證券（中國）有限公司。花旗中國註冊地為上海市，註冊資本為人民幣12億元（約新台幣58.5億元），業務範圍包括證券經紀、證券投資諮詢、證券承銷與保薦、證券自營。股東為花旗環球金融控股有限公司，出資比例100%。

報導指出，花旗證券（中國）有限公司是中國國內第7家外資獨資證券公司，其他外資公司包括摩根大通（J.P. Morgan）、高盛（Goldman Sachs）、渣打（Standard Chartered）、法國巴黎（BNP Paribas）、瑞銀（UBS）與瑞穗（Mizuho）。

花旗於2019年退出與東方證券合資的投行業務，2021年11月向中證監提交全資券商牌照申請。2023年12月，中證監決定受理該申請。2024年2月，中證監提出審批意見。

香港南華早報引述花旗集團執行長佛瑞塞（JaneFraser）在聲明中表示，中證監的核准將使花旗具備更強的能力，以服務中國客戶，包括為他們籌集資金、聯繫投資者及展開貿易業務。

今年5月，佛瑞塞隨美國總統川普（Donald Trump）訪問中國，當時她曾與中國證監會主席吳清會面。

吳清19日在2026金融街論壇年會上表示，會有序擴大市場高水準對外開放，鼓勵外資機構用好母公司專業能力和集團優勢，進一步完善產品布局、參與創新業務，支持更多外資機構赴中投資展業。