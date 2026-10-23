聽新聞
0:00 / 0:00
中國房市寒風 土地財政收入減近3成
中國財政部最新統計資料顯示，受到房地產市場低迷導致土地需求驟降影響，今年1至9月國有土地使用權出讓收入年減27.9%。
中國財政部今天發布最新統計資料。
最新統計資料顯示，今年1至9月全國政府性基金預算收入年減18.6%。拆分中央、地方來看，中央政府性基金預算收入年增12.4%；地方政府性基金預算本級收入年減22.3%，其中國有土地使用權出讓收入年減27.9%。
房地產相關稅收也呈現下滑態勢。今年1至9月契稅收入年減14.5%，契稅為土地、房產買賣轉移時徵收稅種。
中國國有土地使用權出讓收入從2022起連續4年下滑，今年恐也難樂觀。中國地方政府長期仰賴土地財政，國有土地使用權出讓收入為重要財源，房地產市場低迷拖累土地量價，導致土地需求驟降，壓縮地方政府財源收入，構成地方政府財政壓力加大。
中國稅收收入被視作「經濟晴雨表」，今年1至9月全國稅收收入年增6.1%，前4大稅種收入分別為國內增值稅年增6%、國內消費稅年減4.1%、企業所得稅年增7.1%、個人所得稅年增14.1%。
受到資本市場交易活躍帶動，今年1至9月證券交易印花稅激增65.1%。
中國財政部金融司副司長李楠今天表示，接下來財政部將做好政策儲備，緊扣居民消費、民間投資、供需結構優化等關鍵環節，加強前瞻研究謀劃、豐富政策工具箱，持續推動財政金融聯動常態長效。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。