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中國房市寒風 土地財政收入減近3成

中央社／ 台北23日電

中國財政部最新統計資料顯示，受到房地產市場低迷導致土地需求驟降影響，今年1至9月國有土地使用權出讓收入年減27.9%。

中國財政部今天發布最新統計資料。

最新統計資料顯示，今年1至9月全國政府性基金預算收入年減18.6%。拆分中央、地方來看，中央政府性基金預算收入年增12.4%；地方政府性基金預算本級收入年減22.3%，其中國有土地使用權出讓收入年減27.9%。

房地產相關稅收也呈現下滑態勢。今年1至9月契稅收入年減14.5%，契稅為土地、房產買賣轉移時徵收稅種。

中國國有土地使用權出讓收入從2022起連續4年下滑，今年恐也難樂觀。中國地方政府長期仰賴土地財政，國有土地使用權出讓收入為重要財源，房地產市場低迷拖累土地量價，導致土地需求驟降，壓縮地方政府財源收入，構成地方政府財政壓力加大。

中國稅收收入被視作「經濟晴雨表」，今年1至9月全國稅收收入年增6.1%，前4大稅種收入分別為國內增值稅年增6%、國內消費稅年減4.1%、企業所得稅年增7.1%、個人所得稅年增14.1%。

受到資本市場交易活躍帶動，今年1至9月證券交易印花稅激增65.1%。

中國財政部金融司副司長李楠今天表示，接下來財政部將做好政策儲備，緊扣居民消費、民間投資、供需結構優化等關鍵環節，加強前瞻研究謀劃、豐富政策工具箱，持續推動財政金融聯動常態長效。

土地 財政 房市

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