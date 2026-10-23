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福建4至9月台漁產品進口額年增逾三成五 廈門台灣漁產品展售中心揭牌

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／廈門即時報導
台灣漁產品輸入大陸儀式今天在廈門夏商水產交易中心舉行。大陸國台辦主任宋濤（中）、國民黨副主席張榮恭（左）出席本次活動。記者陳湘瑾／攝影
台灣漁產品輸入大陸儀式今天在廈門夏商水產交易中心舉行。大陸國台辦主任宋濤（中）、國民黨副主席張榮恭（左）出席本次活動。記者陳湘瑾／攝影

「台灣漁產品輸入大陸儀式」今天在廈門夏商水產交易中心舉行。福建省委常委、秘書長吳偕林表示，今年4月至9月福建進口台灣漁產品金額年增35.9%，未來將持續優化通關流程、深化兩岸漁業合作。國民黨副主席張榮恭表示，此次活動象徵台灣漁產品輸陸進入新階段，也是國共交流成果之一。

台灣漁產品輸入大陸儀式今天於廈門夏商水產交易中心舉行，並未「廈門台灣漁產品展售中心」揭牌。台灣方面出席者有國民黨副主席張榮恭，無黨團結聯盟主席林炳坤，全國漁會理事長謝龍隱，廈門台商協會會長韓螢煥，彰化縣前縣長卓伯源。

大陸方面出席者有國台辦主任宋濤，福建省委常委、秘書長吳偕林，國台辦經濟局長陳斌華，新聞局局長張晗，聯絡局副局長凌子章，政黨局局長付強。

國民黨副主席張榮恭表示，這代表台灣漁產品輸入大陸進入新階段，是今年四月大陸宣布十項對台友好交流措施的落實，也是國民黨主席鄭麗文訪問大陸的成果之一。這幾年由於眾所周知的原因，大陸居民減少了到台灣旅遊的機會，台灣的漁民就需要更多的向大陸輸入漁產品，讓大陸人民可以品嚐到這些海鮮。

福建省委常委、秘書長吳偕林表示，4月鄭習會後的十項政策措施發布後，福建立即出台配套措施，設立綠色通道、優化通關流程，積極推動台灣漁產品進入大陸。今年四到九月，福建進口台灣漁產品1.91萬噸，進口額達人民幣5.85億元，年增35.9%。福建將加強閩台漁業合作，深化技術標準、技術交流、標準對接，促進兩岸漁業優勢互補等。

全國漁會理事長謝龍隱表示，金澎海域盛產石斑魚、午仔魚等優質水產品，但是當地內部消化能力有限，絕大部分漁貨必須依靠外銷。基層漁民對漁貨直達大陸終端市場的呼聲日益迫切，希望藉此活動進一步深化兩岸漁業融合發展，充分發揮兩岸漁業供需互補優勢，打造「廈門台灣漁產品展售中心」，建構交易流通、產業合作、政策創新一體的兩岸漁業融合發展的新平台。

他也提到陸委會上周提到陸方即將舉辦的「孫中山先生誕辰160周年紀念活動」。張榮恭表示，下個月我們都要共同迎接民族偉人孫中山先生誕辰160周年。孫中山先生畢生追求民族復興、民權發達、民生樂利，我相民族復興和民權發達終究要反映到民生樂利。

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉以視訊致詞時表示，兩岸地緣相近，海域相通，在漁業資源與市場需求上具有高度的互補性。多年來，在捕撈技術和養殖的經驗，加上物流市場通路，雙方都建立了深厚而且不可或缺的合作基礎。因此更需要攜手並進共同為兩岸漁業注入新的活力。

活動現場並播放一段由廈門廣電集團製作的影片，呈現台灣漁產品進港的全過程。影片介紹，透過提前申報、綠色通道等措施，加快台灣漁貨通關效率。廈門海關人員表示，目前已有13家水產品企業在廈門國際郵輪碼頭開展對台小額貿易業務，品項包括冰鮮午仔魚、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚等，共計17種。

位於夏商水產交易中心的商家「興旺海鮮」負責在現場設置「台灣漁產品專櫃」，展示多款來自台灣的漁獲，包括秋刀魚、午仔魚、白帶魚及阿根廷魷魚等，整齊排列在鋪滿碎冰的展示台上，一旁還有貝類及其他海鮮產品。現場並設有「一品一碼」溯源系統介紹看板，標榜消費者可透過掃描QR Code，查詢漁產品來源等相關資訊。

興旺海鮮工作人員表示，這批台灣漁產品是透過夏商進貨，未來是否持續引進，主要取決於市場銷售情況，「銷量可以的話，肯定是繼續」。目前主要是讓消費者「嚐鮮」，至於口味是否受到歡迎，仍要看個別消費者的反饋。他也提到，當地消費者對午仔魚、帶魚等魚種較為熟悉。

位於夏商水產交易中心的商家「興旺海鮮」負責在現場設置「台灣漁產品專櫃」，展示多款來自台灣的漁獲。記者陳湘瑾／攝影
位於夏商水產交易中心的商家「興旺海鮮」負責在現場設置「台灣漁產品專櫃」，展示多款來自台灣的漁獲。記者陳湘瑾／攝影

活動現場並播放一段由廈門廣電集團製作的影片，呈現台灣漁產品進港的全過程。記者陳湘瑾／攝影
活動現場並播放一段由廈門廣電集團製作的影片，呈現台灣漁產品進港的全過程。記者陳湘瑾／攝影

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