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大陸平板拖車也玩內卷了 卸完貨秒成變形金剛 顛覆運輸界認知

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸平板拖車最近有一項創新功能，後軸平台可收起折疊，甚至因此可同時運上兩輛折疊後的拖車，方便調度。取自網路
大陸平板拖車最近有一項創新功能，後軸平台可收起折疊，甚至因此可同時運上兩輛折疊後的拖車，方便調度。取自網路

都說大陸各行各業都內卷，現在卷到卡車上了，近來大陸的重型運輸卡車也玩起折疊，就像折疊刀一樣，空車時可以把後半部分的車台整個折起來縮短車身，甚至以此方式可以重疊運輸一輛甚至兩輛卡車。

這種折疊半掛車（平板拖車）的核心原理是，卸完貨後，通過液壓機械結構把後半部分的平台向上折疊。拖拽長度瞬間縮短一半，後部尾載負擔直接清零，讓整車的轉彎半徑也縮小了一半。

根據大陸汽車專業網站介紹，此舉有多種好處，第一是節省高速公路過路費，六軸長拖車瞬間變兩軸車，可省下不少費用（但部分省市可能有不同認定）；第二是省油，車身縮短後可降低風阻和輪胎磨損；第三是有利運輸公司的調度，空車可一次背兩輛拖車，減少空駛率，降低運輸成本。‌‌

第四是更機動與安全，普通幹線走高速、進大型物流園，沒有問題，但若是施工項目、或者經常要進山區鄉道、臨時工地的山區窄路，長軸拖車就得時刻提防後輪會不會掃到路肩甚至跌落懸崖。

這種可折疊的卡車目前主要出現在重型特種車隊與場景，還有是那些頻繁轉運空車的物流調度公司。對全球運輸業來說，大陸的科技又將是一次革命性的創新。 

多國的平板拖車為了減少輪胎磨損，通常會在卸完貨無負載後，將部分後輪升起騰空，但像大陸這種直接把後半段平台整個折起來的「變形金剛」卡車似未見過。

大陸平板拖車最近有一項創新功能，空車時後軸平台可收起折疊，減少風阻省油且轉彎更機動。取自網路
大陸平板拖車最近有一項創新功能，空車時後軸平台可收起折疊，減少風阻省油且轉彎更機動。取自網路

大陸平板拖車最近有一項創新功能，空車時後軸平台可收起折疊，減少風阻省油且轉彎更機動。取自網路
大陸平板拖車最近有一項創新功能，空車時後軸平台可收起折疊，減少風阻省油且轉彎更機動。取自網路

大陸 變形金剛 平板

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