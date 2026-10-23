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睽違8年歐洲議會國際貿易委員會下周訪陸 討論中國貿易政策

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
歐洲議會國際貿易委員會代表團睽違8年將訪陸。 俄羅斯衛星通訊社
歐洲議會國際貿易委員會代表團睽違8年將訪陸。 俄羅斯衛星通訊社

俄羅斯衛星通訊社報導，根據歐洲議會網站消息，由歐洲議會國際貿易委員會（INTA）主席貝恩德．朗格（Bernd Lange）率領的代表團將於10月27日至29日訪問北京、杭州和上海，討論中國貿易政策及其對歐洲企業和就業的影響，同時探索對話機會。

這是INTA代表團睽違8年之後第二次訪華，上一次已是在2018年。

消息稱，訪問期間，歐洲議會議員將提出核心關切，例如歐盟對關鍵原材料和技術的依賴、中國「產能過剩」導致市場失衡，以及歐洲企業在中國面臨的市場准入不平等等問題。此外，預計還將談及中國廉價商品湧入歐盟市場、歐盟計畫推出的《工業加速器法案》（「歐洲製造」規則）以及歐中就混合動力車進口達成的最新協議。

報導稱，消息指出，除與中方同行及政府官員會談外，歐洲議會議員還將訪問Unitree（宇樹科技）和BrainCo（強腦科技）等兩家中國頂尖創新企業。

貝恩德．朗格在出訪前表示，此訪正值歐中貿易關係的關鍵時刻。最近就混合動力汽車達成的協議只是一個起點。許多問題仍擺在桌面上，從工業產能過剩到稀土的獲取。目前，歐盟每天對華貿易逆差達10億歐元，部分原因是中國對歐盟企業的限制未來。

此前，中歐貿易投資磋商機制第二次例會於10月8日至9日在北京舉行，雙方達成16項合作共識，內容涵蓋貿易投資平衡、出口管制、智慧財產權等多個領域。 歐方稱主要成果是雙方商定將中國對歐混合動力汽車出口量減半。但有通報稱，歐盟認為其在混動汽車磋商中對華施壓取得成效，並擬在更多產業採取限制。

此外，近日召開的歐盟高峰會提出對華「雙軌」思路，將在繼續進行密集磋商的同時，加大對華限制力度，甚至包括動用「反脅迫」工具。中國商務部就此回應稱，所謂「歐方施壓奏效」的說法毫無依據。歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。敦促歐方與中方相向而行，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

歐洲議會 歐洲 俄羅斯

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