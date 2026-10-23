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推進數位絲路 大陸與塔吉克開通跨帕米爾高原數位通信走廊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸與塔吉克已經開通一條數位通信走廊，從杜尚別至北京，全長7000多公里。（圖／取自塔吉克電信）
大陸與塔吉克已經開通一條數位通信走廊，從杜尚別至北京，全長7000多公里。（圖／取自塔吉克電信）

大陸與塔吉克已經正式開通一條跨越帕米爾高原的國際數位通信走廊，連通塔國首都杜尚別—霍羅格—庫爾馬—卡拉蘇—北京直連光纖通信線路，全長7,000餘公里，初始數據傳輸速率可達每秒一兆位元（Tbps），計畫在未來幾年內將傳輸能力提升至每秒十兆位元。

據哈通社駐杜尚別記者報導，該光纖通信線路在塔吉克境內全長1,010公里，途經杜尚別、霍羅格和庫爾馬。其中，施工難度最大的435公里路段穿越戈爾諾—巴達赫尚自治州的高海拔山區。連接中國大陸通信網路的節點位於海拔4,363公尺的庫爾馬山口。線路在大陸境內全長6,100公里。

亞洲快訊通訊社報導，塔吉克—中國國際數位走廊開通儀式17日在塔吉克通信局舉行。塔吉克電信公司總經理巴赫托瓦爾．阿布杜薩托爾佐達與中國移動國際有限公司代表盧靜簽署項目文件，並共同按下啟動按鈕。

新建通信線路的初始數據傳輸速率可達每秒一兆位元（Tbps），計畫在未來幾年內將傳輸能力提升至每秒十兆位元。

塔吉克政府通信局表示，未來中國大陸與中亞國家之間，以及中國大陸與南亞國家之間的數位數據均可通過塔吉克境內傳輸。這不僅是一條新的通信線路，更是一條有助於提升塔吉克在「數位絲綢之路」中數據過境樞紐地位的重要通道。這條新建數位通信走廊成為塔吉克第五條國際通信通道。

日前訪問塔吉克的大陸總理李強18日與塔吉克總統拉赫蒙會晤時指出，大陸願同塔方擴大雙邊貿易規模，加強基礎設施、綠色礦產、互聯互通等領域合作，拓展數位經濟、人工智慧等新興產業合作，共同壯大經濟增長動能。雙方要深化執法安全合作，加強情報交流共用，共同打擊「三股勢力」，維護地區持久和平穩定。希望塔方繼續採取有力措施，保障大陸在塔人員和企業的安全。

李強18日結束烏茲別克訪問行程前往塔吉克出席上合組織政府首腦會議之際，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）同日也抵達烏茲別克大城撒馬爾罕訪問，並與中亞5國外長會晤。

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