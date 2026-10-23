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中微攻蝕刻設備 大突破

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

陸蝕刻機巨頭中微公司宣布，Primo Domingo®氣相高選擇性蝕刻設備全球首台機器付運大陸國內重要半導體研發製造客戶。填補大陸3D製程關鍵工藝空白，顯示大陸蝕刻設備國產化再進階。

蝕刻機是半導體製造裡的精密雕刻刀，曝光機負責把電路圖案「畫」到晶圓表面，蝕刻機則負責把這些圖案「刻」進材料里，形成晶體管、導線、通孔、溝槽等三維結構。其占晶圓廠前道設備投資約20%—22%，是僅次於曝光機的核心設備。

據悉，該設備針對GAA、3D NAND、3D DRAM等下一代三維器件工藝需求開發。隨著晶片架構從平面走向3D，高選擇性蝕刻成為決定器件能否造出來的核心工藝。在GAA晶體管和3D DRAM的製造中，需要在奈米尺度上精準去除特定材料，同時幾乎不損傷相鄰結構。

中微的蝕刻設備已覆蓋65奈米到3奈米及更先進工藝，介質蝕刻深寬比達60:1至90:1，矽蝕刻達140:1。該公司在行業首創的雙反應台（Dual-Station）ICP蝕刻技術，已經達到0.2奈米的單原子水平，相當於一根頭髮絲直徑的30萬分之一。

截至2026年6月底，累計超過8,800個反應台在大陸國內外220餘條生產線上量產。在大陸國內蝕刻設備國產化率約31%的背景下，中微與北方華創合計拿下了大陸國產市場約95%的市占率。

就全球市場而言，蝕刻設備市場長期由泛林半導體、東京電子、應用材料三家主導，合計市占約85%—90%。中微公司目前位居第四，是少數進入全球前列的中國蝕刻設備廠商。而中微公司在大陸國內CCP介質蝕刻設備市占率已超過60%，值得注意的是，中微公司的CCP設備進入台積電5奈米、3奈米產線並批量銷售，是大陸少數具備先進製程量產能力的蝕刻設備廠商。

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