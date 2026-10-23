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陸具身智能大算力晶片企業 輝羲智能股權募資逾百億

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

陸具身智能大算力晶片企業輝羲智能宣布，隨著Pre-B+及B輪融資相繼完成，公司2026年內累計股權融資規模已超過人民幣25億元（約新台幣122億元），意味具身智能算力正從技術驗證進入規模化交付階段，資本、產業和機器人本體企業正在共同押注國產端側大算力晶片這一底層基礎設施。

本次融資由北京市人工智能產業投資基金領投，涵蓋國家級與地方產業基金、產業資本及市場化投資機構的共同支持，資金將主要用於新一代具身智能大算力晶片研發，並推進規模化交付與產業生態建設。

輝羲智能的融資數據把機器人背後的晶片提到台前，讓機器人跳舞、工作的關鍵在於體內晶片。雖然大陸機器人零組件國產化率已突破75%，但國產高端算力晶片的競爭才正開始。

輝羲智能以「數據閉環定義晶片」為核心理念，其在8月發布面向具身智能的全棧算力平台，同步推出了覆蓋模型框架、編譯器、算子庫、中間件、OS、仿真及實時控制的完整軟體體系。通過軟硬體協同優化，降低機器人企業從算法開發到實機部署的工程門檻，加速產品迭代與商業化落地。

事實上，輝羲智能與智元機器人有密切合作，智元除了是投資方之外，輝羲光至R1晶片的計算平台在2025年成功應用於智元精靈G2機器人標誌著輝羲智能實現了從晶片研發驗證到商業化量產的關鍵跨越；此外，多台搭載輝羲光至R1晶片的智元精靈G2機器人6月在為期6天的連續產線直播作業中，累計完成作業17625次，任務成功率達99.99%。

晶片在四足機器人BOM成本（物料清單成本）中佔比雖只有10%左右，但晶片決定機器人能不能完成具備價值的任務。據IDC數據顯示，2026年上半年行業級應用市場規模超過2.7億美元，年增長125.1%，部署量年增長260.5%，增速遠超出貨量整體增速。

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