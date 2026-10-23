宇樹：機器人年底進入家庭 將可按指令完成整理房間等任務

宇樹科技董事長王興興昨（22）日於杭州舉辦的2026世界物理AI大會暨宇樹合作夥伴生態大會上表示，從技術突破到擴散至每個人使用，需要五至十年的時間，物理AI目前已看到被「擊穿」（意指突破）的苗頭，具身智能邁過ChatGPT時刻最核心挑戰是AI模型的輸入輸出和真實機器人的對齊。這也是王興興在時隔十天再度提及AI。

王興興表示，期待在2027至2028年，宇樹科技搭載物理AI大模型機器人能取得顯著的技術突破，機器人能進入家庭，快的話今年底或者到明年機器人就有可能按照指令完成整理房間等任務。

綜合澎湃新聞、證券時報、第一財經等陸媒報導，王興興稍早在中國工博會開幕論壇上表示，自己過去十幾年犯的最大的錯誤就是對AI的相信還不太夠，現在自己對AI的信仰與日俱增，喜歡和相信的程度可以翻10倍以上。他昨天進一步表示，四、五年前就在公司內部倡導要相信AI，但目前大家對AI的重視程度或信仰都不是特別夠。

王興興指出，目前對於頂尖大模型公司，某種意義上內部已基礎實現模型的自進化，模型自己寫程式、採集數據，人只需要適當引導參與，未來模型能力的提升還會持續加速，宇樹科技使用GPT-6進行機器人訓練，機器人可以在零訓練情況下完成繪畫、規劃導航等任務，GPT-6的一些能力已經可以解決機器人的部分規劃問題。

對於具身智能GPT時刻的判斷，王興興再度表示，即機器人能夠在約80%的陌生場景中，通過語音或文字指令，機器人能夠順利完成約80%的主要任務。

王興興認為最重要的將是機器人硬體的大規模生產製造能力。