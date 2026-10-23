DeepSeek備足銀彈…掃除上市障礙

DeepSeek在IPO前大量募資人民幣上千億元，核心目的是為上市衝刺儲備充足的「銀彈」，同時從業務、資本、合規等多角度掃清上市障礙。

首先在核心技術與產能攻堅方面，像DeepSeek這類AI企業，人民幣千億級資金主要用於算力集群建設、大模型持續迭代，這類重資產賽道單季度算力成本就高達人民幣數十億元，僅靠自身獲利完全無法完成。

其次在搶占市占方面，透過融資資金快速鋪通路、補貼用戶，在上市前把營收規模、市場占有率做到行業頭部，用漂亮的成長數據支撐上市後的股價估值。

第三在補充流動資金方面，原材料採購、員工薪水、日常營運等剛性支出相當大，錢夠多就可以避免上市前出現資金斷裂風險。

此外，還可以改善報表結構，用融資資金償還高息債務，降低資產負債率，把財務資料調整到監管要求的健康區間，有助於順利通過上市審核。

而在引入戰略投資者方面，寧德時代、騰訊這類產業巨頭入股，不僅帶來資金，還能導入供應鏈、客戶資源，同時向證券市場傳遞「行業龍頭背書」的信號。

尤其大額融資本身就是市場熱點，能快速提升品牌知名度，在上市前就把企業熱度拉滿，最終推高IPO發行價。

然而在上市的過程充滿不確定性，如果上市審核周期拉長、市場行情轉冷，充足的儲備資金能讓企業不用臨時低價賤賣股權續命，牢牢掌握上市主動權。

而企業在上市前可以鎖定同賽道優質標的，用融資資金完成併購整合，快速補齊業務短板，進一步做大上市主體的體量。