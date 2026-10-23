聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek備足銀彈…掃除上市障礙

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

DeepSeek在IPO前大量募資人民幣上千億元，核心目的是為上市衝刺儲備充足的「銀彈」，同時從業務、資本、合規等多角度掃清上市障礙。

首先在核心技術與產能攻堅方面，像DeepSeek這類AI企業，人民幣千億級資金主要用於算力集群建設、大模型持續迭代，這類重資產賽道單季度算力成本就高達人民幣數十億元，僅靠自身獲利完全無法完成。

其次在搶占市占方面，透過融資資金快速鋪通路、補貼用戶，在上市前把營收規模、市場占有率做到行業頭部，用漂亮的成長數據支撐上市後的股價估值。

第三在補充流動資金方面，原材料採購、員工薪水、日常營運等剛性支出相當大，錢夠多就可以避免上市前出現資金斷裂風險。

此外，還可以改善報表結構，用融資資金償還高息債務，降低資產負債率，把財務資料調整到監管要求的健康區間，有助於順利通過上市審核。

而在引入戰略投資者方面，寧德時代、騰訊這類產業巨頭入股，不僅帶來資金，還能導入供應鏈、客戶資源，同時向證券市場傳遞「行業龍頭背書」的信號。

尤其大額融資本身就是市場熱點，能快速提升品牌知名度，在上市前就把企業熱度拉滿，最終推高IPO發行價。

然而在上市的過程充滿不確定性，如果上市審核周期拉長、市場行情轉冷，充足的儲備資金能讓企業不用臨時低價賤賣股權續命，牢牢掌握上市主動權。

而企業在上市前可以鎖定同賽道優質標的，用融資資金完成併購整合，快速補齊業務短板，進一步做大上市主體的體量。

算力 DeepSeek 人民幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸 AI 鏈赴港 IPO 熱度不墜 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

台灣創新板號召企業與投資人「現在，投資未來」 打造資本良性循環

響應「亞洲那斯達克」發展戰略 創新板協助企業加速成長

證交所力挺創新板！打造「上市前有資本、上市後有市場」支持體系 

相關新聞

國際樞紐海南洋浦港 最大輪船靠岸

十月二十二日上午，十八萬噸級「中海大西洋」輪靠泊海南洋浦國際集裝箱碼頭。該輪總長三九九點六七米，載重量十八萬八千六百噸，是海南自貿港迄今靠泊的最大集裝箱船舶。

DeepSeek融資4,800億創紀錄 為IPO計畫鋪路

大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）完成約人民幣1,000億元（新台幣4,800億元）融資，創下募資新紀錄，為DeepSeek的IPO計畫鋪路。寧德時代和騰訊是本輪融資的最大投資者。

今年前三季 北京服務機器人產量年增1.7倍

北京市統計局、國家統計局北京調查總隊二十一日發布數據顯示，今年前三季度，北京服務機器人、工業機器人、服務器、集成電路等產品產量分別同比（下同）增長一點七倍、百分之四十七點六、百分之三十六點八和百分之二十點五。

陸電競規模 將破2千億人民幣

第七屆中國電競產業大會二十二日在青海省西寧市開幕，會上發布《二○二六年中國電競行業研究報告》。《報告》預計，二○二六年中國整體電競市場規模將突破二千億元（人民幣，下同），電競市場從早期高速增量擴張期轉向存量深耕、價值提升的平穩發展階段。

歐洽會開幕 拓展中歐互利

第十九屆中國─歐盟投資貿易科技合作洽談會（下稱歐洽會）二十二日在成都開幕。來自西班牙、葡萄牙、法國、英國、瑞士、波蘭等多個歐洲國家的企業團組參會。

美光：長鑫震撼只是煙霧彈

大陸DRAM龍頭長鑫存儲將導入「4F²」設計，掀起「長鑫震撼」，導致全球記憶體股大幅修正。美光總裁暨技術和產品長戴波爾（Scott DeBoer）21日直言：4F²架構「更貴更複雜，沒有可行的規模化路徑」，「會遇到物理問題」，不看好4F²發展性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。