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DeepSeek融資4,800億創紀錄 為IPO計畫鋪路

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）完成約人民幣1,000億元（新台幣4,800億元）融資。路透
大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）完成約人民幣1,000億元（新台幣4,800億元）融資。路透

大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）完成約人民幣1,000億元（新台幣4,800億元）融資，創下募資新紀錄，為DeepSeek的IPO計畫鋪路。寧德時代和騰訊是本輪融資的最大投資者。

DeepSeek的千億級單輪融資，直接刷新大陸企業IPO前的融資紀錄，體量遠超過往阿里巴巴、長鑫科技及商湯科技等企業未上市前的募資金額，這筆資金也將助力DeepSeek挑戰Anthropic、OpenAI等美國AI巨頭。

陸龍頭企業IPO前融資
陸龍頭企業IPO前融資

彭博報導，知情人士表示，DeepSeek在與投資者洽談期間，至少兩次上調融資目標，最初為人民幣500億元，隨後提高至800億元，最終達到約人民幣1,000億元。

芯通社、投資者網報導，寧德時代的入局，代表製造業向AI上游延伸的趨勢。 AI大模型運作離不開大規模算力集群，海量的資料中心，對供電、儲能硬體有極強需求。

身為全球動力電池龍頭，寧德時代可以把儲能、電源硬體能力對接算力產業，開啟第二成長曲線，完成從新能源製造到AI算力產業鏈的跨界布局。

騰訊的參投則補上了生態拼圖。作為境內網路基礎設施的重要參與者，騰訊能為DeepSeek提供雲端運算資源、應用場景和使用者觸達管道。

但更重要的是，這筆投資背後可能藏著一種默契，在AI時代，沒有一家公司能獨自走完所有路。OpenAI有微軟，Anthropic有亞馬遜，而DeepSeek需要的是屬於大陸的「盟友矩陣」。

寧德時代是產業端，騰訊代表生態端，加上其他未揭露的策略投資者，這個組合拳打出的不僅是資金，更是資源整合的能力。

DeepSeek在2025年初憑藉低成本、高性能AI模型震撼全球科技業，引發全球科技股大幅波動，並對美國科技企業在先進AI模型領域的領先地位構成挑戰。

不過，儘管DeepSeek持續推出具有競爭力的低成本模型，財務資源一直遠遜於美國主要競爭對手。OpenAI和Anthropic各自累計融資均已超過1,000億美元。

最新一輪融資將縮小這一差距，也為DeepSeek籌備首次IPO奠定基礎。DeepSeek與另一家大陸AI初創企業月之暗面均在籌備上市，預計將成為大陸資本市場備受關注的項目。

隨著資金增加，DeepSeek已經開始加大AI資料中心建設投入，並積極開發面向大陸及海外市場的開源AI模型。

DeepSeek 騰訊 OpenAI

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