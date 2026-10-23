歐洽會開幕 拓展中歐互利

第十九屆中國─歐盟投資貿易科技合作洽談會（下稱歐洽會）二十二日在成都開幕。來自西班牙、葡萄牙、法國、英國、瑞士、波蘭等多個歐洲國家的企業團組參會。

中新社報導，本屆歐洽會以「對話合作 互利共贏」為主題，將持續至二十三日。大會設置包括十四場主題交流在內的多場活動，圍繞新能源及環保、生物醫藥、農業食品、智能機器人、前沿技術、職業教育、商事法律服務等重點領域，拓展中歐合作新機遇、新空間。

當日的開幕式上，中國駐歐盟使團團長蔡潤通過視頻致辭表示，今年以來，中歐舉行了公共衛生、海洋、環境氣候、海關、能源、貿易投資、司法、經濟社會等領域的對話磋商，雙方交往密切。我們相信中歐合作面臨重要機遇和廣闊前景，雙方合作大有可為，大有作為。中方願同歐方攜手努力，把握機遇、應對挑戰，推動中歐關係健康穩定發展。

中國歐盟商會秘書長唐亞東表示，他對歐中持續拓展經貿投資機遇並收穫成果抱有樂觀預期。中國歐盟商會期待像歐洽會這樣的平台，能夠為歐中企業帶來實實在在的成果與新的機遇。

西班牙駐成都總領事館總領事白潔路認為，西班牙和歐洲企業可以在很多領域與中方夥伴打造新的協同效應，有助於擴大貿易，打開新的機遇。「我們需要繼續在友誼、信任與共同機遇的基礎上前行，這些基礎未來必將結出互利共贏、共同繁榮的果實」。

統計數據顯示，二○二五年中歐貿易總額為八二八一點一億美元，同比增長百分之五點四。二○二五年歐盟對華新增投資六十三點九億美元，中國對歐盟新增投資九十二點二億美元。

據介紹，歐洽會由歐盟委員會發起，二○○二年至今已舉辦十八屆，是歐盟成員國參與最多、歐方企業參與最廣、中歐交流規模最大的投資貿易和創新合作平台，累計吸引一萬二千餘家中歐企業參會，促成意向合作協議三千三百餘項。