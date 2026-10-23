陸電競規模 將破2千億人民幣

第七屆中國電競產業大會二十二日在青海省西寧市開幕，會上發布《二○二六年中國電競行業研究報告》。《報告》預計，二○二六年中國整體電競市場規模將突破二千億元（人民幣，下同），電競市場從早期高速增量擴張期轉向存量深耕、價值提升的平穩發展階段。

中新社報導，《報告》顯示，二○二五年中國電競市場規模約為一千九百六十億元，同比增長百分之九點五；中國電競用戶規模約為五點一三億人，同比增長百分之○點四，用戶滲透率達到較高位水平。

從整體電競市場結構來看，移動電競遊戲依託龐大用戶基礎與成熟商業化體系，支撐起電競市場的核心基本盤。細分至電競生態市場，二○二五年呈現「直播領跑、賽事緊隨、衍生跟進」三元發展格局，協同推動電競產業多元化增長。

《報告》指出，中國電競產業穩步邁入存量提質的高質量發展階段，增長邏輯正從規模擴張向價值升維加速切換，產業發展內涵與價值邊界迎來系統性升級：體育化與大眾化雙軌深化、電競ＩＰ體系及前沿技術加速全球化輸出、「電競+」融合模式創新，共同驅動產業價值釋放。