今年前三季 北京服務機器人產量年增1.7倍

北京市統計局、國家統計局北京調查總隊二十一日發布數據顯示，今年前三季度，北京服務機器人、工業機器人、服務器、集成電路等產品產量分別同比（下同）增長一點七倍、百分之四十七點六、百分之三十六點八和百分之二十點五。

中新社報導，北京工業生產較快增長，高端製造動能強勁。前三季度，北京規模以上工業增加值按可比價格計算增長百分之五點四，比上半年提高二個百分點。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長百分之四十點九，其中集成電路領域增長一點三倍，消費電子領域增長百分之十二點五。

前三季度，北京規模以上高技術製造業、工業戰略性新興產業增加值分別增長百分之二十二點一和百分之十六點二（二者有交叉）。規模以上工業實現出口交貨值一六七七點七億元（人民幣，下同），增長百分之五點四，其中醫藥製造業、汽車製造業分別增長百分之二十四點三和百分之十點八。

北京服務業蓄能升級，優勢行業繼續支撐。前三季度，北京第三產業增加值按不變價格計算，增長百分之五點六。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業實現增加值九九八一點一億元，增長百分之八點四，人工智能加速迭代，算力、存儲服務需求旺盛，集成電路設計、信息處理和存儲服務、互聯網數據服務增長較快。

北京市場消費總體平穩，服務性消費增勢較好。前三季度，北京市場總消費額增長百分之二點三，比上半年提高○點六個百分點。其中，服務性消費額在信息、交通、體育等領域帶動下增長百分之四點三；實現社會消費品零售總額九七三八點七億元，下降百分之○點七，降幅比上半年收窄一點五個百分點。