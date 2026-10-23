聽新聞
0:00 / 0:00

今年前三季 北京服務機器人產量年增1.7倍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京市統計局、國家統計局北京調查總隊二十一日發布數據顯示，今年前三季度，北京服務機器人、工業機器人、服務器、集成電路等產品產量分別同比（下同）增長一點七倍、百分之四十七點六、百分之三十六點八和百分之二十點五。

中新社報導，北京工業生產較快增長，高端製造動能強勁。前三季度，北京規模以上工業增加值按可比價格計算增長百分之五點四，比上半年提高二個百分點。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長百分之四十點九，其中集成電路領域增長一點三倍，消費電子領域增長百分之十二點五。

前三季度，北京規模以上高技術製造業、工業戰略性新興產業增加值分別增長百分之二十二點一和百分之十六點二（二者有交叉）。規模以上工業實現出口交貨值一六七七點七億元（人民幣，下同），增長百分之五點四，其中醫藥製造業、汽車製造業分別增長百分之二十四點三和百分之十點八。

北京服務業蓄能升級，優勢行業繼續支撐。前三季度，北京第三產業增加值按不變價格計算，增長百分之五點六。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業實現增加值九九八一點一億元，增長百分之八點四，人工智能加速迭代，算力、存儲服務需求旺盛，集成電路設計、信息處理和存儲服務、互聯網數據服務增長較快。

北京市場消費總體平穩，服務性消費增勢較好。前三季度，北京市場總消費額增長百分之二點三，比上半年提高○點六個百分點。其中，服務性消費額在信息、交通、體育等領域帶動下增長百分之四點三；實現社會消費品零售總額九七三八點七億元，下降百分之○點七，降幅比上半年收窄一點五個百分點。

工業機器人 北京 算力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前三季 京津冀進出口創新高

大陸前三季動力電池出口火熱 年增54%

觀察站／中國「督導企業，倒查三年」 真正目的曝光

AI助攻 日韓出口大躍進

相關新聞

國際樞紐海南洋浦港 最大輪船靠岸

十月二十二日上午，十八萬噸級「中海大西洋」輪靠泊海南洋浦國際集裝箱碼頭。該輪總長三九九點六七米，載重量十八萬八千六百噸，是海南自貿港迄今靠泊的最大集裝箱船舶。

DeepSeek融資4,800億創紀錄 為IPO計畫鋪路

大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）完成約人民幣1,000億元（新台幣4,800億元）融資，創下募資新紀錄，為DeepSeek的IPO計畫鋪路。寧德時代和騰訊是本輪融資的最大投資者。

今年前三季 北京服務機器人產量年增1.7倍

北京市統計局、國家統計局北京調查總隊二十一日發布數據顯示，今年前三季度，北京服務機器人、工業機器人、服務器、集成電路等產品產量分別同比（下同）增長一點七倍、百分之四十七點六、百分之三十六點八和百分之二十點五。

陸電競規模 將破2千億人民幣

第七屆中國電競產業大會二十二日在青海省西寧市開幕，會上發布《二○二六年中國電競行業研究報告》。《報告》預計，二○二六年中國整體電競市場規模將突破二千億元（人民幣，下同），電競市場從早期高速增量擴張期轉向存量深耕、價值提升的平穩發展階段。

歐洽會開幕 拓展中歐互利

第十九屆中國─歐盟投資貿易科技合作洽談會（下稱歐洽會）二十二日在成都開幕。來自西班牙、葡萄牙、法國、英國、瑞士、波蘭等多個歐洲國家的企業團組參會。

美光：長鑫震撼只是煙霧彈

大陸DRAM龍頭長鑫存儲將導入「4F²」設計，掀起「長鑫震撼」，導致全球記憶體股大幅修正。美光總裁暨技術和產品長戴波爾（Scott DeBoer）21日直言：4F²架構「更貴更複雜，沒有可行的規模化路徑」，「會遇到物理問題」，不看好4F²發展性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。