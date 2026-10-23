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國際樞紐海南洋浦港 最大輪船靠岸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

十月二十二日上午，十八萬噸級「中海大西洋」輪靠泊海南洋浦國際集裝箱碼頭。該輪總長三九九點六七米，載重量十八萬八千六百噸，是海南自貿港迄今靠泊的最大集裝箱船舶。

中新社報導，經統計，自去年十二月十八日海南自貿港全島封關以來，港區擴建工程加快落地，每年五百萬標箱的設計通過能力加快釋放；大船作業已趨於常態，截至今年九月底洲際大型船舶作業完成一百艘次。

洋浦港是輻射東南亞、聯通西部陸海新通道的國際樞紐港，也是中國面向太平洋和印度洋的全方位開放門戶、海南自貿港核心門戶港口。當前，洋浦國際集裝箱碼頭岸線全長一千九百七十米，可滿足全球最大二點四萬ＴＥＵ超大型集裝箱船靠泊需求。

海南自貿港全島封關後，洋浦港重點優化幹線、區域和通道服務，航線由單點開線轉向網絡化服務。其中，東南亞航線更密更穩，包括印尼航線覆蓋雅加達、三寶壟、泗水三大港口，菲律賓、馬來西亞東部地區航線由雙周一班提升至一周一班；今年六月開通的印西精品航線，連接東南亞，直達印度蒙德拉港。

與此同時，洋浦港強化與粵港澳大灣區、西部陸海新通道和平陸運河的聯動。九月十六日，平陸運河通航，「南寧─洋浦」江海直達航線首航，進一步推動洋浦港成為連接中國與東盟的重要樞紐。

截至二○二六年九月，洋浦港累計開通集裝箱班輪航線六十八條，基本覆蓋中國沿海及東南亞主要港口，延伸至中東、美東美西等地區。洋浦港將承接大船和遠洋幹線，強化與東盟、粵港澳大灣區及西南腹地的通道銜接，建成面向東盟和全球市場的重要集裝箱樞紐港。

海南 自貿港 碼頭

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