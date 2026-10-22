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陸多家基金公司將自購旗下主動式ETF

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
陸多家基金公司將自購旗下主動式ETF。圖／取自東方財富網
陸多家基金公司將自購旗下主動式ETF。圖／取自東方財富網

中國大陸多家基金公司22日陸續公告，基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，將認購旗下主動管理交易型開放式股票證券投資基金（下稱主動式ETF）。

中新社報導，易方達基金管理有限公司公告稱，基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，公司將於10月23日運用固有資金人民幣2億元認購易方達品質均衡主動管理交易型開放式股票證券投資基金。

華夏基金管理有限公司亦宣布，基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，公司將於10月23日運用固有資金人民幣2億元認購華夏質量甄選主動管理交易型開放式股票證券投資基金。

將自購旗下主動ETF的還有富國基金管理有限公司和匯添富基金管理股份有限公司，兩家公司均擬出資人民幣2億元。

此前10月20日，摩根基金宣布，基於對中國資本市場高質量發展和公司投資管理能力的信心，公司股東將通過其關聯方—摩根資產管理（亞太）有限公司，運用自有資金7,500萬美元（約人民幣5億元），投資公司旗下的首支主動ETF—摩根大盤成長主動股票ETF。相關投資將在基金上市後開展。

大陸證監會近日同意首批18檔主動ETF註冊，這是推動基金產品創新發展的重要舉措，也將為市場引入更多增量資金。首批18檔主動ETF均定於10月23日開始募資。

永贏基金管理有限公司基金經理許拓認為，主動ETF的發展是推動中國資本市場向高質量、多層次方向邁進的重要引擎，透過將主動選股理念與指數化配置優勢深度融合，主動ETF能够更高效地將資金精準引導至具備長期成長潛力的實體經濟與新質生產力領域，優化全社會的資本配置效率。

基金 ETF 主動式

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