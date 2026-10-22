大陸前9個月召回逾2000萬輛智慧汽車 警告勿犧牲安全搶上市

中國官員表示，今年前9個月，共召回2039.38萬輛智慧聯網汽車，其中逾7成是因督促調查召回。

中國媒體第一財經報導，國家市場監督管理總局質量發展局二級巡視員李常青今日在世界智慧網聯汽車大會上表示，中國汽車召回制度實施以來，累計實施汽車召回3200餘次、涉及車輛超過1.2億輛，其中受調查影響召回占比過半。

他還表示，今年1至9月，中國實施智能網聯汽車召回617次、涉及車輛2039.38萬輛，通過加大缺陷調查、開展行政約談、現場調查和技術交流，督促調查召回1452.68萬輛，占召回總數量的71.23%。

他表示，鼓勵企業在先進技術上攀登高峰，更要把安全優先原則嵌入研發、驗證、疊代全流程，「杜絕犧牲安全性換取上市速度的短視行為」，堅決防止追求熱點、缺少場景驗證的「激進式創新」上車。企業要嚴格履行事故報告和缺陷召回義務，嚴禁瞞報、漏報，絕不能讓未經充分驗證的產品匆忙上路。

另據中國媒體IT之家先前報導，中國國家市場監督管理總局缺陷產品召回技術中心工業品所所長肖淩雲9月曾透露，今年8月21日，中國市場召回了接近800萬輛車，都是一些新技術帶來的一些安全缺陷。

今年8月21日，特斯拉、零跑、吉利等9大廠商宣布召回車輛，當時召回主要針對隱藏式、電控式門把手相關安全問題。中國國家市場監督管理總局表示，本次召回範圍內的車輛，由於車內應急機械拉手與內飾顏色接近，不易識別和操作。當發生嚴重碰撞導致整車低壓系統失效等極端情形時，可能影響駕乘人員快速開啟車門逃生和車外人員救援，存在安全隱患。

其中，特斯拉在當次召回規模最大，涉及車輛超過297萬輛，占當次同類問題召回總量約69%。特斯拉早期將隱藏式把手應用於量產車型，並帶動中國眾多新能源車企跟進。

中國自2027年1月1日起將實施的強制性國家標準「汽車車門把手安全技術要求」，每個車門（不包括背門）應配備機械釋放車門外把手和機械釋放車門內把手，以降低極端情況下車門無法開啟的風險。