平陸運河加持 中越班列累計發送跨境貨物超3萬箱

平陸運河通航，讓大陸貨運交通布局再升級，其中作為中越班列所在的南寧國際鐵路港正加速建設，它不再是跨境鐵路終點，而是升級為西部陸海新通道上的鐵路—內河—海運轉換中樞。截至目前，中越班列累計發送跨境貨物已突破3萬箱。

平陸運河開通後，貨源半徑隨之擴大，川渝、貴州、湖南、柳州等地貨物可經鐵路到南寧，再轉運河出海，鐵路港從「中越通道」擴展為「西南出海集結中心」。

南寧國際鐵路港含集裝箱作業區、電商物流區、農產品加工區、智慧物流雲平台、智慧園區管理等十個大型項目建設，成為跨境貨物集結、分撥、集拼中心，且冷鏈班列帶動東協水果大進大出；跨境電商、保稅倉儲、落地加工等業態隨之聚集。南寧逐漸形成面向東協的陸港型國家物流樞紐。

南寧國際鐵路港相關負責人表示，比如廣西618水果節時，東協水果搭乘班列到此地，再中轉到大陸全國各地，海關在這邊政策有綠色通道，能在憑祥檢驗，然後先到南寧，如結果合格直接放行，可以省去在憑祥擁堵排隊的狀況，維持水果新鮮狀態。

南寧鐵路物流中心南寧南營業部經理楊達琨表示，港區內主要到發石料、纖維板、調味品、汽車零配件、啤酒、飼料等貨物。今年以來截至10月19日，南寧國際鐵路港累計到發貨物1,134萬噸，其中發送824萬噸、到達310萬噸。

中越班列以南寧國際鐵路港為重要集結中心，經憑祥鐵路口岸出境，連接越南安員站，並與欽州港、北部灣港、平陸運河、中歐班列等通道形成聯動。意義在於把中國西南、華南乃至長三角、西北內陸的貨源，通過鐵路快速送達越南，再延伸至寮國、泰國等東協國家。

楊達琨說，中越班列讓南寧至越南河內安員站全程運輸時效最快壓縮至14小時，能夠實現貨物當日發車、當日抵達、當日清關。自中越班列開行以來，貨物發送量逐年穩步增長。今年以來截至10月19日，中越班列累計發送跨境貨物30,074箱。而2025年的年運量是3.7萬標箱。

新華社此前引述大陸國鐵南寧局數據報導，今年上半年，廣西始發中越班列累計發送出口貨物16,816標箱；憑祥鐵路口岸入境水果累計2,276標箱，年增長50.8%。

南寧鐵路物流中心南寧南營業部經理楊達琨表示，今年以來截至10月19日，中越班列累計發送跨境貨物30,074箱。記者黃雅慧／攝影

作為中越班列所在的南寧國際鐵路港正在起卸貨櫃。記者黃雅慧／攝影