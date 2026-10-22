平陸運河開通首月 「第一承運港」六景港貨物吞吐量年增145%

平陸運河於9月16日通航以來，南寧六景港截至10月16日的一個月內，貨物吞吐量達到約40萬噸，9月單月，南寧港的吞吐量，相較去年同期增加了145%。預計今年平陸運河供貨量在500萬噸。

早期六景港只是簡易內河碼頭，主要服務西津大壩建設，轉運水泥、鋼筋、煤炭等基建物資。在平陸運河通航後，六景港的角色也隨之變化，開始承接外貿貨物運輸樞紐，目前港區內也設置了海關機構。

從平陸運河方向駛來的外貿大船緩緩駛入六景港，在六景港換成小船後進入大陸內陸，與此同時，港口堆滿準備出口的集裝箱等待上船經運河運往國外。六景港就在船隻、貨物進出中展現樞紐功能。如果平陸運河是「江海直達通道」，六景港是這條通道在南寧江側最重要的「第一承運港」和江海聯運樞紐。

對於平陸運河帶來的改變，南寧港生產業務中心副經理陳雅鳴表示有幾個變化：一方面運河聯通江海，集聚貨源的樞紐效應正在加速釋放；另一方面，貨源結構顯著的變化，以前主要裝卸的是本地糧食、砂石等貨物，運河開通後，新增很多從雲貴川渝過來的貨物，包括元明粉、特種水泥，還有紙漿、鋁土礦等，貨類貨源從以本地為主，變成西南腹地加本地的多元化格局。

如以東協貨運集結中心的懷化來看，陳雅鳴說，來自懷化的貨品經由鐵路到六景港上船出海，相對於之前路徑，從這邊的成本能降低10%-30%。未來將持續圍繞生產企業的需求，協助設計全程物流鏈，降低企業全程物流的成本。他們也正在與比亞迪對接，比亞迪原先走西江通道，正與該公司推廣從欽州走平陸運河。

陳雅鳴指出，目前出口的直航航線僅有越南，其他國家還沒有開放。後續會根據一些貨源的需求，逐步增加航線。而在硬體設備上，為能匹配平陸運河，後續也會根據貨運量不斷增加，會繼續升級，包括一些後場的設備、能力的提升。

對於今年供貨量預計，陳雅鳴表示，六景港的年設計吞吐量是600萬噸，但今年有平陸運河供貨量目標保守估計在500萬噸左右。

值得注意的是，在港口周邊有六景工業園區，集聚造紙、新能源、化工、船舶製造等企業，運河通航後，臨港產業或可將成本再降低。

平陸運河給南寧港帶來顯著改變，南寧港生產業務中心副經理陳雅鳴表示，九月單月，南寧港的吞吐量，相較去年同期增加了145%。記者黃雅慧／攝影

早期六景港只是簡易內河碼頭，在平陸運河通航後，六景港開始承接外貿貨物運輸樞紐。記者黃雅慧／攝影