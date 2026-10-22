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擦亮「世界茉莉花都」橫州招牌 台商助力發揚茶香、花香

聯合報／ 記者黃雅慧／廣西即時報導
許多飲料企業秉持上游布局在橫州生產，比如農夫山泉的茉莉花生產基地今年6月投產。記者黃雅慧／攝影
許多飲料企業秉持上游布局在橫州生產，比如農夫山泉的茉莉花生產基地今年6月投產。記者黃雅慧／攝影

中國茉莉之鄉、世界茉莉花都的廣西橫州市盛產茉莉花，近年隨著農夫山泉等飲料業者進駐，讓喜好花茶的民眾注意到橫州茉莉花的品牌，而台商早已在橫州茉莉花品牌打造上給予助力。

橫州茉莉花產業發展已超40年，目前全市茉莉花種植面積超15萬畝，惠及33萬餘名花農。當地茉莉花及茉莉花茶產量，分別佔據大陸全國總產量八成以上、全球總產量六成。儘管是茉莉花主要產地，且北京知名品牌茉莉花茶吳裕泰、張一元花茶中的原料有極高機率產地來自橫州，但橫州似乎僅提供原料，產地特色並不太突出。

橫州市自2017年開始推銷茉莉花，進入橫州市可以看到斗大的「中國茉莉之鄉」、「十朵茉莉花有六朵來自橫州」等招牌標語，在一片花田中告訴遊客此地是茉莉花產地。許多飲料企業秉持上游布局在橫州生產，比如農夫山泉的茉莉花生產基地6月投產，張一元也早於2014年在當地成立公司。

台資桔揚茶業成立於2002年，其實更早時間便進入廣西橫州設廠，依託橫州特色茉莉花深耕地方多年，主營茉莉花茶、綠茶、紅茶、烏龍茶與廣西特色六堡茶等品類，為星巴克、霸王茶姬等企業提供原料，是當地龍頭企業。除了以代工為主外，本身也有卡薩、T世家等品牌。

桔揚茶業大客戶經理周俊名表示，現在主要以RTD（瓶裝飲料）、街邊手搖飲原料供應為主，今年開始也朝向國外歐美市場開發新客戶，也在大陸國內大型超市合作。但近兩年大陸茉莉花市場價格越發透明，廠家越來越多、競爭激烈，加上種花農戶變少，市場表現下滑，據他所知，包括農夫山泉訂單量也下滑。

面對當前競爭激烈市場，創新跟出海成為出路。周俊名表示，他們也持續推出創新產品，比如做純天然的茉莉抹茶冰棒，他本身也投資約人民幣500萬設備在抹茶製作上；另外，除了拓展歐美客戶外，目前也有出口越南、泰國與日本等地。

也有台商看中茉莉花香，選擇以香氛角度切入產業。香香花園運營負責人吳育名表示，他們在香氛產業已20多年，希望能打破西方國家主導香氣產業的格局，他們在實地考察後，發現橫州茉莉花香能代表東方香氛，但當地沒有一間公司為茉莉花香說話，因此期許能發揚橫州的茉莉花香。

吳育名說，香香花園主要圍繞茉莉花做一至三產，從種植、製造到文旅皆涉及，目前主要營收在於香氛與旅遊，未來還是會圍繞茉莉花香，持續增進精油純度，並持續吸收更多客源。目前花園也有開闢研學行程，通過體驗讓學童對於茉莉香氣有更深刻的感知。

隨著農夫山泉等飲料企業進駐橫州，作為農夫山泉大廠鄰居的吳育名表示，他樂見其成，因為能帶來更多人潮；周俊名一則以喜，一則以憂，他說大廠進駐能帶來人氣，同時也增加競爭，且增加人才的爭奪壓力。

台資桔揚茶業是橫州龍頭企業之一，為星巴克、霸王茶姬等企業提供原料。在廠區可以看到要送往客戶霸王茶姬的原料茶包正在裝箱準備運出。記者黃雅慧／攝影
台資桔揚茶業是橫州龍頭企業之一，為星巴克、霸王茶姬等企業提供原料。在廠區可以看到要送往客戶霸王茶姬的原料茶包正在裝箱準備運出。記者黃雅慧／攝影

台企桔揚茶業大客戶經理周俊名表示，現在主要以RTD（瓶裝飲料）、街邊手搖飲原料供應為主，今年開始也朝向國外歐美市場開發新客戶。記者黃雅慧／攝影
台企桔揚茶業大客戶經理周俊名表示，現在主要以RTD（瓶裝飲料）、街邊手搖飲原料供應為主，今年開始也朝向國外歐美市場開發新客戶。記者黃雅慧／攝影

香香花園運營負責人吳育名表示，他們在香氛產業已20多年，期許能發揚代表東方香氣、橫州的茉莉花香。記者黃雅慧／攝影
香香花園運營負責人吳育名表示，他們在香氛產業已20多年，期許能發揚代表東方香氣、橫州的茉莉花香。記者黃雅慧／攝影

台企香香花園圍繞茉莉花香氣打造種花、製造香氛、旅遊等涉及一至三產的產品內容。記者黃雅慧／攝影
台企香香花園圍繞茉莉花香氣打造種花、製造香氛、旅遊等涉及一至三產的產品內容。記者黃雅慧／攝影

中國茉莉之鄉、世界茉莉花都的廣西橫州市盛產茉莉花。記者黃雅慧／攝影
中國茉莉之鄉、世界茉莉花都的廣西橫州市盛產茉莉花。記者黃雅慧／攝影

茉莉花 台商 廣西 農夫山泉

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