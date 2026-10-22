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中國2億靈活就業者逾6成無參與社保 交不起也不敢交

中央社／ 台北22日電

中國就業形勢不佳，「靈活就業」者越來越多，據中國勞動和社會保障科學研究院9月推估，以2億靈活就業人員計算，醫保參保比例僅約34.9%，意即超過6成靈活就業者在職工社保體系之外。港媒分析主要問題為交不起、不敢交、覺得不划算。

中共人民日報9月報導，中國勞動和社會保障科學研究院醫保室副研究員趙瑩推測，以中國大約2億靈活就業人員的規模來算，目前職工醫保參保比例約為34.9%。

然而實際上中國靈活就業人數恐更多，中國新就業形態研究中心6月發布的「2025中國藍領群體就業研究報告」，預計今年靈活就業人數達3.2億，占就業人數40%以上。

香港經濟日報今天報導分析，靈活就業群體「參保意識薄弱」主因有三個：交不起、不敢交、覺得不划算。

首先在「交不起」的部分，報導指出，有就業單位職工參加養老保險，個人承擔8%，單位承擔16%；靈活就業者由於沒有僱主分擔，20%的費率全部由自己扛，其中只有8%進入個人帳戶，其餘12%進入統籌基金。

且多數地區社保按「最低基數」計算，以上海為例，僅養老和醫保合計每月最低就超過人民幣2200元（約新台幣1萬元）。靈活就業者收入不穩定，社保卻按月固定扣款，一旦收入下滑便難以為繼，斷繳後不少地區還不能補繳。

其次是「不敢交」，根據現行社保機制，靈活就業者若中途退保，只能退回繳費總額的40%左右，進入統籌帳戶的約60%無法退還。加上延遲退休逐漸落實、最低繳費年限預期提高，不少年輕人認為「回本週期太長」，寧可把現金留在手上。

第三為「不划算」，即使按最低要求繳滿15年社保費用，多地退休後每月養老金只有1200至1500元。許多跑外送、快遞、網約車等行業的年輕從業者，月收入可能約3000至5000左右，他們更傾向於「今天多拿200塊」而不是「幾十年後多拿1000塊」。

報導也指出，中國社保制度近年持續改革，包括逐步放開戶籍限制，讓靈活就業人員可在就業地參加職工養老、職工醫保；繳費方式也更加靈活，可按月、按季或按年繳費；新就業形態職業傷害保障試點也在全國展開，個人無需繳費，由平台承擔。

報導點出，因此，當前中國社保真正的難點不在「能否參保」，而在於能否負擔保費、繳保費的節奏能否跟上收入節奏。

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