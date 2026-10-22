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陸股大跌 上證綜指失守3700點關卡

中央社／ 台北22日電
陸股下跌示意圖。圖／AI生成
陸股下跌示意圖。圖／AI生成

中國大陸股市3大指數今天集體走弱，截至收盤，上證綜指跌1.48%，失守3700點；深證成指跌2.97%；創業板指跌4.37%，較今年6月的歷史高點跌逾40%。

上證綜指22日收盤報3658.03點，跌1.48%；深證成指收報11357.32點，跌2.97%；創業板指跌破2600點，收報2576.90點，跌4.37%。

每日經濟新聞報導，A股全市場近5000檔個股下跌。滬深兩市成交額人民幣1.53兆元（約新台幣7.34兆元），較上一個交易日放量994億元。

今天韓國及日本股市也大跌。有分析師指出，美國企業公布的財報表現不足以推動股市上漲。同時，中東局勢的不確定性及油價上漲，也在拖累市場表現，導致AI相關股票和銀行股下跌。

上證綜指 陸股 人民幣

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