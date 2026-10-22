陸股大跌 上證綜指失守3700點關卡

中國最大的短劇平台「紅果短劇」21日公告，今年底將終結持續近三年的「看劇賺金幣」模式，被指是短劇行業一個值得關注的信號。金幣設計表面上是給用戶薅羊毛、換現金，但實際上是幫平台拉時長、增加廣告收入，因此外界以「紅果自砍搖錢樹」來形容。不過業界有不同聲音，認為留下來的用戶會為內容埋單，這對認真做劇的人是反而是好消自；但也有製作方擔心流量回落，收益恐跌。

2026-10-22 14:27