張雪水上摩托車將挑戰世界紀錄 陸網友：直接跨海騎到台灣

異軍突起的大陸張雪機車又有新花樣，最近他打造了1輛水上摩托車，日前他已在湖南懷化麻陽水域測試成功，將於10月25日挑戰行駛距離最長、甚至速度最快的世界金氏紀錄。

根據世界紀錄，改裝摩托車水面滑行最遠距離‌是Robbie Maddison曾在公開資訊中創下約31.9公里的水面滑行紀錄。‌至於水上行駛最快速度是Luca Colombo的約104公里／小時的摩托水上行駛速度。Luca Colombo 還曾用2分43秒完成1.9公里水上行駛（約為時速42公里）。

陸媒報導，張雪機車將於25日在湖南麻陽挑戰「改裝摩托車在開闊水域行駛最遠距離」金氏世界紀錄，擬定目標為40公里。

張雪的水上摩托是在2個輪胎各安裝了1個滑板，輪胎下方挖了孔，供2個輪胎伸出滑板，直接接觸地面實現摩托既可以在陸地上跑，又可以在水上漂，後輪上的特製輪胎還可以當船槳劃水。

許多大陸網友紛紛留言關注他的動態，還有網友搞笑稱，台灣不讓張雪機車進去，張雪機車就直接跨海騎過去登島。