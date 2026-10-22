快訊

台北市長電視辯論一次不夠？歷史證明翻轉選情一次就夠

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

為演講踢壞桌子再道歉！作家澄清物化女性爭議 認造成傷害：錯在我

聽新聞
0:00 / 0:00

張雪水上摩托車將挑戰世界紀錄 陸網友：直接跨海騎到台灣

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
張雪機車打造的水上摩托車，前後輪都有滑板，輪胎下方挖孔，可在陸上與水面上行駛。圖／截自百度視頻
張雪機車打造的水上摩托車，前後輪都有滑板，輪胎下方挖孔，可在陸上與水面上行駛。圖／截自百度視頻

異軍突起的大陸張雪機車又有新花樣，最近他打造了1輛水上摩托車，日前他已在湖南懷化麻陽水域測試成功，將於10月25日挑戰行駛距離最長、甚至速度最快的世界金氏紀錄。

根據世界紀錄，改裝摩托車水面滑行最遠距離‌是Robbie Maddison曾在公開資訊中創下約31.9公里的水面滑行紀錄。‌至於水上行駛最快速度是Luca Colombo的約104公里／小時的摩托水上行駛速度。Luca Colombo 還曾用2分43秒完成1.9公里水上行駛（約為時速42公里）。

陸媒報導，張雪機車將於25日在湖南麻陽挑戰「改裝摩托車在開闊水域行駛最遠距離」金氏世界紀錄，擬定目標為40公里。

張雪的水上摩托是在2個輪胎各安裝了1個滑板，輪胎下方挖了孔，供2個輪胎伸出滑板，直接接觸地面實現摩托既可以在陸地上跑，又可以在水上漂，後輪上的特製輪胎還可以當船槳劃水。

許多大陸網友紛紛留言關注他的動態，還有網友搞笑稱，台灣不讓張雪機車進去，張雪機車就直接跨海騎過去登島。

張雪機車打造的水上摩托車，前後輪都有滑板，輪胎下方挖孔，可在陸上與水面上行駛。圖／截自百度視頻
張雪機車打造的水上摩托車，前後輪都有滑板，輪胎下方挖孔，可在陸上與水面上行駛。圖／截自百度視頻

摩托車 張雪機車 湖南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

太空站直擊！薔琵颱風眼直徑100公里塞爆鏡頭 專家急喊：不用登陸就能搞事

德國18歲男假扮司機！開巴士載41客狂飆8公里 竟是2年前慣犯

鬼切阿伯超越自動煞車系統？中一中校長開車險撞「跑馬燈狂轉」發勸世文

「跑贏捷運」挑戰惹議！110秒狂奔800公尺 作家批：很蠢

相關新聞

張雪水上摩托車將挑戰世界紀錄 陸網友：直接跨海騎到台灣

異軍突起的大陸張雪機車又有新花樣，最近他打造了1輛水上摩托車，日前他已在湖南懷化麻陽水域測試成功，將於10月25日挑戰行駛距離最長、甚至速度最快的世界金氏紀錄。

桂台經貿文化合作論壇 向台商招手

近年台商在東南亞地區多有布局，當地正充滿數位化商機，具備資通訊業台商有優勢，而廣西被視為作為面向東協地區的重要通道。第二十二屆桂台經貿文化合作論壇於二十日開幕，廣西針對東協數位經濟合作對台商招手。

通航滿月…平陸運河貨運量 破百萬噸

被稱為「世紀工程」、聯通全球市場的平陸運河自九月十六日正式通航以來，經過一個月，總貨運量突破百萬噸，整體貨運市場仍在建立中；短期可見的是旅遊效益，在中秋十一連假期間，光運河馬道樞紐段共接待二十萬人次遊客，最高紀錄是一天接待六點七萬人次，目前運河游船是一票難求。

前三季 京津冀進出口創新高

天津海關二十日發布數據顯示，今年前三季度，京津冀地區進出口總值四兆元（人民幣，下同），同比增長百分之十四，創歷史同期新高。

國際航空 上海邁向「兩地三場」格局

二○二六北外灘國際航運論壇二十日在上海開幕。會上，上海市政府和中國民航局共同發布《新時代新征程上海國際航空樞紐戰略規畫》，明確上海國際航空樞紐將由目前的浦東、虹橋兩大機場向浦東、虹橋、南通新機場組成的「兩地三場」格局演變。

河北鹽鹼地 旱鹼麥年產值達5000萬

河北滄州滄縣南堤村把鹽鹼地裡的旱鹼麥做成了完整產業。全村一萬兩千多畝鹽鹼地統一經營，二○二四年合作社整體產值達五千萬元，從種植、加工到銷售，帶動五百多戶村民穩定增收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。