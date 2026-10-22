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河北鹽鹼地 旱鹼麥年產值達5000萬

聯合報／ 樊嘉琳／河北報導
南堤村農業合作社加工廠內部，在地生產無添加農副產品，穩定供應周邊市場與企業訂單，帶動村民在地就業。圖／聯合影音號
南堤村農業合作社加工廠內部，在地生產無添加農副產品，穩定供應周邊市場與企業訂單，帶動村民在地就業。圖／聯合影音號

河北滄州滄縣南堤村把鹽鹼地裡的旱鹼麥做成了完整產業。全村一萬兩千多畝鹽鹼地統一經營，二○二四年合作社整體產值達五千萬元，從種植、加工到銷售，帶動五百多戶村民穩定增收。

這片地過去低窪荒蕪，收成差，村民原本不看重。南堤村村委會主任袁振強介紹，合作社二○一五年創辦，二○一八年註冊。「改良主要靠深翻松土排鹼，施用農家有機肥，深耕避免土壤板結反鹼，再以大水漫灌淋洗鹼分。」如今水利配套完善，旱澇基本解決，旱鹼麥品質大幅提升。

種植端堅持全用本土老種子，非基改，可迴圈留種，從源頭保持品種穩定。二○二四年園區旱鹼麥種植四千餘畝，產量一千三百二十噸，為村裡加工提供穩定原料。

村裡自建麵粉廠、碾米廠、粗糧加工廠，成立春潤發食品公司做深加工。袁振強指出，「加工堅持零添加、零提取；小麥經洗麥、烘乾、燜製等八道工序出粉，一百斤小麥出八十到八十五斤麵粉。」二○二四年加工麵粉八百六十餘噸。生產線還有掛麵、饅頭、粥類，另有老種子玉米、大豆、黑豆等雜糧，共二十多種產品，全部拿到綠色認證。

袁振強表示，村裡的旱鹼麥產品主要靠企業福利訂單和學校食堂供貨走量，這部分管道整體年收入二千四百多萬元，主銷北京、天津、河北。產業發展也帶動村民增收。當地村民以土地入股，同時到園區、加工廠上班，崗位優先留給年長村民。「每日薪資一百五十元，一年下來三到四萬元，再加土地入股分紅，收入穩定。」

在糧食產後配套方面，依託合作社建起的興濟鎮糧食現代農業產業園總面積一點二二萬畝，另投資五百萬元建成倉容八千噸的糧食產後服務中心，統一負責儲存、晾曬、初加工。在旱鹼麥產業外，村裡還利用水稻田套養河蟹、龍蝦，旺季集中在五一、十一假期，周邊遊客前來體驗親子捕撈，農業結合觀光，村民在家門口多了就業機會。

小麥 土壤

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