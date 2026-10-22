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國際航空 上海邁向「兩地三場」格局

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

二○二六北外灘國際航運論壇二十日在上海開幕。會上，上海市政府和中國民航局共同發布《新時代新征程上海國際航空樞紐戰略規畫》，明確上海國際航空樞紐將由目前的浦東、虹橋兩大機場向浦東、虹橋、南通新機場組成的「兩地三場」格局演變。

新華社報導，規畫提出，浦東機場定位為上海國際航空樞紐的主平台，將堅持客貨並舉構建優質高效、通達全球的航線網絡；虹橋機場是上海國際航空樞紐的重要支撐，以提升國內快線化、便捷化航空服務功能為重點，與浦東機場快捷連通、協同發展；南通新機場是上海國際航空樞紐的重要組成，以疏解浦東機場、虹橋機場非核心功能為重點，堅持客貨並舉，以國內為主構建通達性優、連接支線的航線網絡。

中國民航局發展計畫司副司長李諾表示，根據規畫，到二○三五年，上海進入世界一流航空樞紐前列，建成南通新機場，形成「兩地三場」一體化運營的國際航空樞紐體系和高效互聯的綜合交通體系，實現年客貨吞吐量二億人次、五百四十萬噸；到本世紀中葉，全面建成具有世界影響力的全方位門戶複合型國際航空樞紐。

目前，上海航空樞紐設施體系初具規模，上海浦東、虹橋兩大機場客貨運業務規模位居全球前列。二○二五年，上海機場完成旅客吞吐量超過一點三五億人次、貨郵吞吐量達到四五三點七萬噸，航線網絡通達全球五十三個國家三○二個航點，連通性居亞太地區前列。

上海機場集團副總裁趙海波說，上海機場將進一步做強客貨樞紐的核心競爭力，做優樞紐中轉的核心功能，助力上海國際航運中心能級躍升，更好服務交通強國建設。

浦東機場 上海 格局

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