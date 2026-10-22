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桂台經貿文化合作論壇 向台商招手

聯合報／ 特派記者黃雅慧／廣西報導
第廿二屆桂台經貿文化合作論壇於廿日開幕，會場同時有許多台企擺攤推介自己在廣西的事業。記者黃雅慧／攝影
第廿二屆桂台經貿文化合作論壇於廿日開幕，會場同時有許多台企擺攤推介自己在廣西的事業。記者黃雅慧／攝影

近年台商在東南亞地區多有布局，當地正充滿數位化商機，具備資通訊業台商有優勢，而廣西被視為作為面向東協地區的重要通道。第二十二屆桂台經貿文化合作論壇於二十日開幕，廣西針對東協數位經濟合作對台商招手。

廣西壯族自治區主席韋韜對桂台商貿合作提出三點：一、聚焦ＡＩ賦能，攜手共創前沿合作新優勢。去年以來，廣西積極探索「北上廣研發，廣西集成，東協應用發展路徑」，加快建設東協語料庫，與八個東協國家建立常態化ＡＩ協作機制。目前面向東協的ＡＩ應用合作中心已經在廣西啓動建設；二、共享運河紅利，平陸運河預計能讓綜合物流成本預計降低百分之十八至百分之卅，深度重構區域經濟地理的地理格局；三、深耕人文交流。

與會的國民黨前副主席夏立言指出，平陸運河開闢江海聯運的新通道，中國東協自貿區三點○版升級議定書也將數位經濟、綠色經濟跟供應鏈互聯互通納入了合作的框架。新的通道結合新的規則，將為廣西連接東協市場創造更多機會，也為台商台企開啓新的發展空間。他表示，期待廣西方面協助企業掌握自貿區三點○版的新規則；除讓青年赴廣西體驗外，能實際參與實習、就業與創業。

大陸台企聯會長李政宏表示，今年大陸各地都在談ＡＩ，同質化擔憂也浮現，他認為廣西抓住自身優勢，提出精準政策。廣西的ＡＩ政策與平陸運河，未來將有利推動廣西全面發展。他提到，台商與廣西合作應重點關注兩方向：一是人工智慧與數位產業，二是善用江海聯盟通道。

兩岸企業家峰會台方副理事長毛治國指，一方面兩岸在ＡＩ產業能多邊合作，台商在ＡＩ高端設備、數據中心、系統整合與應用有基礎，大陸基礎研發、海量數據、政策支持有優勢；另一方面，平陸運河通道建立後，廣西向海經濟全面發展，台商有望受益廣西新區域經濟格局。他也透露峰會將成立專項ＡＩ工作組，希望很快促成合作。

台商 經貿 文化

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