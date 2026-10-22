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通航滿月…平陸運河貨運量 破百萬噸

聯合報／ 特派記者黃雅慧／廣西報導
平陸運河的馬道樞紐段工程挑戰巨大，要解決三級閘門運行問題。記者黃雅慧／攝影
平陸運河的馬道樞紐段工程挑戰巨大，要解決三級閘門運行問題。記者黃雅慧／攝影

被稱為「世紀工程」、聯通全球市場的平陸運河自九月十六日正式通航以來，經過一個月，總貨運量突破百萬噸，整體貨運市場仍在建立中；短期可見的是旅遊效益，在中秋十一連假期間，光運河馬道樞紐段共接待二十萬人次遊客，最高紀錄是一天接待六點七萬人次，目前運河游船是一票難求。

平陸運河打通了南寧至北部灣的江海直連通道，出海航程縮短五百六十公里，為廣西及西南腹地開闢出一條短捷的江海出海通道，讓中國西南貨物不再必須繞行珠三角出海，航程縮短、物流成本下降，東協的農、水產品、大宗商品和中間品進入中國西部市場會更便利，具有聯通中國內陸與全球市場的戰略意義。

具體來看，過去從南寧到廣東方面出海，整個航程順利的話大概至少要七到十五天，枯水期能耗時約一個月，現在有平陸運河，在順利狀態下，一至二天就能完成，節省很多時間成本。

據悉，自從九月十六日運河通航之後，總共通過的船舶大概有五百艘次，總貨運量已突破了一百萬噸。目前利用平陸運河運輸的產品上，從上游往下走，從南寧往出海口方向主要是砂石補料及鋼材，還有一些集裝箱。從下游出海口往內陸方向走，主要是原煤、金屬礦石與集裝箱貨物三大種類。

廣西平陸運河建設科技信息部高級業務經理覃遂志表示，運河才剛開始運營，目前船和貨比較少，正進入市場培育過程，水運的發展不像陸運，調整與轉運的時間會比較長。

「我們隨時準備好」，覃遂志說，現在已按正規運營流程落實，也已正式開啟夜航。在智慧化輔助下，可做到「無人值守、少人運行」。通過各類感知設備，讓數據在控制系統上傳輸，把關鍵人物放在控制系統集成的位置。現在運營重點從工程進度到運行安全，通航一個月以來，沒有發生狀況。

廣西平陸運河文旅公司總經理李盛成表示，自九月十六日運河開通截至十月十八日，已發送三百二十多個游船航班，航班接待量是三點九萬人；平陸運河宣教中心則接待二點二萬人。相較於各大運河旅遊，平陸運河特色在於「通江達海」，也有屬於當地人文特色。未來會增加更多體驗內容，比如在游船內開發娛樂節目、或延伸到三娘灣看白海豚、與靈山旅遊串連，同時推廣廣西特色產品，並與自行車、馬拉松等體育活動結合。

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