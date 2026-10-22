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前人行行長周小川示警 AI投資有風險

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國人民銀行行長周小川罕見示警AI投資風險，他認為，很多投資正在湧向AI，但要為AI相關領域投資失敗可能帶來的金融風險做好應對預案，在政策工具箱中儲備相應的政策工具，以應對這類動盪和影響。

周小川在2026外灘年會上表示，金融行業正在投資AI相關領域，大致有三個類別：一類是大模型，以及用於訓練的算力和資料中心；二是AI應用領域，這也是中國大陸更加關注的領域；三是一些為AI提供支援的行業，包括半導體、電力、液冷等。他認為，投資於這些是安全的，因為無論AI如何發展都需要水和電。

周小川指出，對於技術演進，無疑會面臨部分投資失敗、部分投資成功的局面，但考慮到如今有如此巨額的資金流向AI及相關基礎設施，一旦其中一部分失敗，就可能引發金融動盪，並釀成危機，這就需要採取大規模的行動來支撐經濟，並對部分金融機構實施救助。

周小川 風險 中國人民銀行

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