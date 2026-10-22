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寧德財報不如預期 單日市值蒸發7,000億

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

寧德時代財報不如預期，引發失望性賣壓，昨（21）日其A股股價大跌12%，收在人民幣227.9元，其H股也大跌11%，合計A+H股單日市值蒸發人民幣1,461億元（約新台幣7,085億元）。

寧德時代公布的第3季淨利年增速僅14.54%，低於營收增速58%，經營性現金流更下降23.6%，引發市場擔憂，昨天股價出現兩年來最大單日跌幅，若從今年5月7日創出歷史高點以來，近半年累計回檔幅度超過50%，市值較歷史高點腰斬。

該公司回應稱，現金流下降係主動提前支付供應商款項所致，存貨周轉正常，全球動力及儲能需求沒有市場預期的那麼悲觀，明年行業前景依舊可以期待。

一財網分析，在增收不增利、消費稅與出口退稅政策調整、下游車企「去寧化」、貿易環境變化等多重因素交織下，市場對這家人民幣兆元市值龍頭的未來盈利預期正在重新定價。

面對跌跌不休的股價，寧德時代今年7月就推出人民幣200億元至400億元的A股回購方案，回購股份全部用於減資。

市值 寧德時代 A股

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