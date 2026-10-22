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大陸前三季動力電池出口火熱 年增54%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸動力電池出口持續成長，據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，今年前三季出口量年增54.7%。陸媒指，寧德時代比亞迪持續拓展海外市場，國軒高科、中創新航及億緯鋰能等二線廠商出口量亦大幅成長，年增率均超過一倍。

據該聯盟近日公布數據，今年前三季，大陸動力與儲能電池合計出口302.9GWh（1 GWh 等同於1百萬度電），年增51.6%，占同期銷量18%。其中，動力電池出口199.7GWh，年增54.7%，占總出口量65.9%；儲能電池出口103.2GWh，年增45.9%，占34.1%。

上述聯盟指出，動力電池出口增速高於儲能電池，主要受到整車出口成長、車企海外工廠陸續投產等因素影響。

從廠商表現來看，各家企業呈現不同增長面貌。寧德時代在歐洲、亞洲繼續擴大業務，比亞迪的電池跟隨汽車進入更多海外市場，億緯鋰能、海辰儲能等廠商則在儲能市場爭取訂單。供貨之外，與客戶共同建廠、承擔當地服務的合作越來越多，電池廠也把更多投入留在海外。

南韓研究機構SNE Research統計，今年1-8月，寧德時代在中國大陸以外動力電池市場的裝車量市占由29%升至33.7%。其歐洲業務保持增長，亞洲裝車量快速增加。LG新能源、SK On和三星SDI則受北美需求下滑拖累，海外合計市占由37.9%降至26.8%。

比亞迪在海內外表現出現反差。今年1-8月，其全球動力電池市占由17.1%降至15.1%，海外市占卻從8.2%升至11%。大陸國內汽車銷售承壓，歐洲、亞洲和南美的整車業務仍在帶動電池裝車增長。比亞迪自己的汽車，成為電池擴大海外市占的重要依託。

國軒高科、億緯鋰能等企業也在追趕。今年1-8月，國軒的海外動力電池市占翻倍至4%，億緯由0.9%升至2.1%，蜂巢能源和中創新航的占比同樣提高。

界面新聞指，大陸動力電池市場由寧德時代領先，二線廠商競爭激烈；相較之下，海外市場為國軒高科、蜂巢能源、中創新航及億緯鋰能等業者提供成長空間。

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