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國際PC品牌固料 簽記憶體長約

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

韓媒ETNews報導，包括聯想、惠普、戴爾等主要PC品牌已與記憶體製造商簽署長期協議（LTA），透過合約保障明年供應穩定性，以擴大企業對企業（B2B）個人電腦的供應。

報導指出，上半年因AI基礎設施投資帶動記憶體需求激增，DRAM及固態硬碟（SSD）到貨量僅為需求量的70%-80%。一名PC廠商高層表示，LTA的簽署代表2027年的零組件採購「不會有大問題」。

與此同時，據Omdia數據顯示，今年第3季全球PC出貨量相較去年同期驟降21%，預計明年將再降7%；消費端需求持續低迷，但企業端AI PC需求保持韌性，正成為行業新成長引擎。

儘管DRAM和SSD價格2027年預計仍將上漲，但LTA的簽署將在一定程度對沖漲價壓力。綜合CPU和GPU價格漲幅，業內預測指出，明年PC零組件整體價格漲幅預估在10%至20%區間，低於今年壓力水準。

零組件供應趨於穩定將提升生產連續性，價格漲幅收斂則有助保護利潤，多重因素相加，PC廠商明年經營壓力預計將較今年減輕。

記憶體 品牌 戴爾

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