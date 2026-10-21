港股權王騰訊跌破400港元 今年跌幅近四成

港股市值第一大的騰訊股價創下一年新低，21日收盤跌破400港元，大跌4.04%收393.8港元，相較今年初股價一度達到634港元、市值5.76兆港元，目前其總市值回落至3.58兆港元，已下跌近四成。

騰訊的股價表現跟大盤整體低迷有關，恒生科技指數21日下跌1.26%，收3,995點，跌破4,000點大關，盤面呈現普跌態勢。

中金公司分析師劉剛表示，今年以來港股流動性顯著趨緊，南向資金前9個月累計淨流入僅4,400億港元，顯著低於2025年全年的14,000億港元。配置上，境內公募、海外主動基金對港股的配置均已回落至「924」底部附近甚至更低。

劉剛認為，AI行情從2025年的計算晶片和雲廠商主線，轉向2026年以記憶體為主的格局，但港股在硬體板塊上的缺失使其錯過科技硬體行情。此外，港股龍頭互聯網公司除受到消費需求拖累外，在AI投資、模型研發和收入兌現上，也落後於其他大模型企業和未上市公司，當前市場缺乏2025年「DeepSeek時刻」後的勢頭。

此前8月12日，騰訊發布第2季財報，營收人民幣2047.9億元，年增11%；Non-IFRS經營利潤人民幣756.4億元，年增9%。

值得關注的是騰訊在AI上的激進投入，資料顯示，第2季騰訊資本支出人民幣527.8億元，年增176%。第2季自由現金流為-138億元，若剔除算力採購的預付款項，自由現金流為人民幣376億元。

據瞭解，騰訊控股將於2026年11月18日正式披露第三季度財報。

據廣發證券預計，騰訊2026年第3季總營收將達2,098億元，年增約9%；瑞銀則預期單季收入實現7%的增長。

瑞銀預測，受益高毛利率業務收入占比的持續擴大，騰訊第3季整體毛利率將提升至57.2%，上升0.8個百分點。然而，伴隨AI戰略的全面鋪開，基礎設施建設折舊與研發運營支出階段性激增。

瑞銀測算騰訊當季AI相關運營支出高達160億元，直接導致經調整營業利潤下滑2%至710億元，而廣發證券預測為700億元，年減4%。