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特斯拉飛天跑車在中國受關注 人民日報：像漂亮的概念秀

中央社／ 台北21日電
特斯拉15日在美國德州麥格雷戈展示新一代Roadster電動跑車，圖為即時影像截圖。法新社
特斯拉15日在美國德州麥格雷戈展示新一代Roadster電動跑車，圖為即時影像截圖。法新社

電動車廠特斯拉Tesla）日前發布採用火箭推進器的跑車Roadster，在中國網路備受關注，有人擔心中國在全球汽車產業競爭中正失去優勢。人民日報今天發表評論文章，指「比起一款能日常開的車，它更像一場漂亮的概念秀」。

特斯拉日前發布一款重新設計過、採用火箭推進器的跑車Roadster。發布會期間，跑車先衝上一座彎曲坡道，隨後騰空翻轉，藉內建的火箭推進器向前平穩落地；之後更利用推進器越過若干展示車輛，騰空翻轉和短暫懸空後著陸。該款跑車預計2028年開始量產。

特斯拉的飛天跑車在中國網路引發熱議，有些人擔心中國在全球汽車產業競爭中正失去優勢，有些人則認為特斯拉的飛天跑車只不過是高級玩具而已。

蔚來汽車董事長李斌在微博發文表示：「太厲害了！這個我們真沒有」，並為特斯拉點讚。小鵬汽車集團董事長何小鵬在微博發文表示，「非常酷的另外一種形態飛行汽車」，能否落地還要看飛行安全、飛行參數（例如續航）等具體指標。

人民日報21日發表評論文章表示，對於特斯拉的飛天跑車，有人驚呼「我們被甩開了」；也有人嗤之以鼻，稱其不過是「蹦高的大號玩具」。

文章表示，特斯拉這次「飛行」，靠的是冷氣推進系統等實現短時騰空、空中翻轉，確實炫酷。但是法規、場景、安全認證還是未知數；「又有多少人願意坐在兩個大壓縮罐前開車，恐怕也得打個問號」。目前，官方給出2028年的量產預期，「但比起一款能日常開的車，它更像一場漂亮的概念秀」。

文章又表示，中國汽車卻是一套系統性的硬功夫，看速度，有比亞迪；看充電，有寧德時代；看智慧駕駛，有華為、理想等。在飛行領域，小鵬在之前便推出分體式飛行汽車「陸地航母」，截至今年4月超前預訂訂單已超7000台。

文章表示，開放的中國汽車產業，從來不懼同台比拼。從汽車大國邁向汽車強國，需要的不是樣樣都贏，而是懷有一種包容平視的心態，創造一種引領帶動的格局。特斯拉這場發布會之後，李斌、何小鵬主動點讚、理性探討，正是行業該有的姿態。

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