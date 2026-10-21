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華為：智慧汽車正出現三大變化

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為公司高級副總裁、引望公司CEO靳玉志（中）。（取自華爾街見聞）
華為公司高級副總裁、引望公司CEO靳玉志（中）。（取自華爾街見聞）

華為公司高級副總裁、引望公司CEO靳玉志21日在2026世界智慧網聯汽車大會上表示，智慧化下半場正在發生三大變化：產業加速從輔助駕駛邁向自動駕駛，自動駕駛對安全提出更高要求，並將重構未來出行模式。

他提到，L3級自動駕駛准入正有序推進，相關強制性安全標準將於2027年7月1日起實施。

華爾街見聞報導，靳玉志以L2向L3的演進解釋安全要求的變化。他將其概括為，輔助駕駛階段責任主體仍是司機，進入L3及以上自動駕駛階段後，責任將向系統轉移。L3屬於有條件自動駕駛，駕駛員仍須按系統要求接管。

他透露，引望輔助駕駛里程已超過170億公里，並持續統計、公布里程及安全性資料，以增進使用者信任。

今年4月，華為乾崑發布面向自動駕駛的乾崑OS，包含確定性調度引擎、全鏈路安全模型和全維冗餘架構，強化系統接管駕駛任務所需的可靠性。

在靳玉志的設想中，自動駕駛還會改變車輛的使用方式，當你去工作以後，它會自己停車、自己充電、自己洗車。不過，這些場景要落地，車輛還需要與停車、補能等服務協同，自動駕駛的體驗也取決於車內技術與車外服務能否順暢銜接。

據華為8月27日披露，乾崑智駕累計搭載量已突破200萬輛，華為乾崑合作車企品牌達25個，合作車型超過60款。

面向下一階段，靳玉志提出三大協同方向。首先是讓高安全、高品質的智慧汽車解決方案走進更多用戶。他透露，引望今年研發投入將近人民幣200億元，未來還將持續保持高強度投入，通過技術創新和工程優化，提供更豐富、更可靠、更具成本競爭力的產品組合。

其次，協同將從車企擴展到產業生態夥伴。靳玉志以近期引望與寧德時代、時代電服簽署換電戰略合作為例，介紹自主尋站、進站、換電的合作方向。在連接充電樁的基礎上，引望希望進一步接入換電生態，「因為我們接入以後不需要他們再接入，也對我們的用戶帶來更好的體驗。」

第三是從中國市場的規模化應用走向全球價值共創。靳玉志表示，引望希望與全球車企夥伴、汽車行業協會共同推動自動駕駛標準互通、生態共建。

華為 自動駕駛 華爾街 智慧車載 輔助駕駛

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