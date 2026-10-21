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小米再加碼！從手機到汽車、機器人 雷軍：未來5年在AI等領域投入兆元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
小米集團創辦人雷軍21日在2026世界智能網聯汽車大會上宣布，未來5年硬核科技研發投入預計超過人民幣2,000億元，布局涵蓋晶片、人工智慧（AI）及具身智慧等領域。法新社
小米集團創辦人雷軍21日在2026世界智能網聯汽車大會上宣布，未來5年硬核科技研發投入預計超過人民幣2,000億元，布局涵蓋晶片、人工智慧（AI）及具身智慧等領域。法新社

從手機、晶片一路跨向汽車與人形機器人，小米持續加碼技術研發。小米集團創辦人雷軍21日宣布，未來5年硬核科技研發投入預計超過人民幣2,000億元（約合新台幣9,703億元），接近過去5年投入的兩倍，布局涵蓋自研晶片、作業系統、人工智慧（AI）及人形機器人；小米汽車上市兩年半，累計交付量已超過80萬輛。

快科技指出，21日在「2026世界智能網聯汽車大會」上，小米創辦人雷軍對外公布了小米接下來的研發投入規畫，未來5年，小米在硬核科技方向的投資預計會超過2,000億元。

雷軍提到，到目前為止，小米已經構建了全球最大規模的消費級IoT平台，截至第二季末，小米全球消費級物聯網（IoT）的設備連接數已經超過11億台。

報導提到，為了把整個生態的體驗做好，過去幾年，小米持續在晶片、作業系統、AI具身智慧等底層硬核技術上持續加大研發投資。在過去的5年裡，小米在硬核科技的研發上投入了1,055億元，預計在未來的5年相關投資會超過2,000億元。而這次宣布加碼之後，未來5年的投入規模直接翻了接近一倍，資金依舊會集中在底層硬核技術。

截至目前的上千億元投入，已逐漸產出相關成果。在晶片方面，小米自研玄戒系列晶片，玄戒O1出貨量突破100萬台，玄戒O3也已經正式商用，AI加速晶片、智駕晶片也在持續推進當中。

作業系統方面，小米澎湃OS用於串聯手機、汽車及家電等設備。據了解，新版本澎湃OS4搭配超級小愛2.0，跨設備聯動能力進一步提升。而AI方面，小米MiMo大模型已經覆蓋語言、多模態、語音完整的模型矩陣，端側AI能力直接放到各類終端裡面。

至於具身智慧，小米人形機器人已進入工廠測試，並與小米汽車業務相互配合。小米的研發布局也涵蓋手機、汽車、智慧家居及機器人等產品領域。

汽車業務方面，雷軍21日表示，小米汽車上市兩年半以來，累計交付量已超過80萬輛，平均售價超過26萬元。雷軍並指出，智慧網聯汽車產業下半場的競爭重心不僅是車有多聰明，而是將轉向生態有多強大，小米已開放汽車硬體接口，推動對外合作。

雷軍 小米 晶片

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