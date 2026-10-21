快訊

薔琵颱風逼近…新北若23日停班課 市長、議員候選人號次抽籤改至27日

中職／兄弟這次領先25分鐘 龍隊4分大局灌倒鄭浩均

法國暴動失控…華裔老闆娘遭痛毆焚店淪廢墟 數度落淚：最前線犯嫌僅12歲

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸推科技產業融合 企業主導成果轉化、關鍵技術拚決定性突破

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共中央辦公廳、國務院辦公廳21日發布推動科技創新和產業創新深度融合的意見，要求企業主導科技成果轉化，並推動積體電路、工業母機等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。圖為北京人民大會堂。新華社
中共中央辦公廳、國務院辦公廳21日發布推動科技創新和產業創新深度融合的意見，要求企業主導科技成果轉化，並推動積體電路、工業母機等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。圖為北京人民大會堂。新華社

中共中央辦公廳、大陸國務院辦公廳21日發布《關於推動科技創新和產業創新深度融合的意見》，提出產業應用目標明確的國家科技計畫項目，原則上由企業牽頭實施並主導成果轉化，並引導高校、科研院所採取先使用後付費方式，授權中小微企業使用科技成果。意見並要求，積體電路、工業母機、高端儀器、先進材料、生物製造等重點領域的關鍵核心技術攻關取得決定性突破。

新華社報導，上述意見以發展新質生產力、建設現代化產業體系為目標，要求構建企業主導、各主體協同的產學研融通創新體系，促進科技創新與產業創新深度融合。意見從促進創新鏈與產業鏈對接、以高品質科技供給支撐現代化產業體系建設、加強企業主導的產學研融通創新等方面作出部署。

據大陸科技部相關負責人答記者問，意見要求強化國家科技計畫項目的產業應用導向，健全企業牽頭項目的管理規定，加強研發目標與產業化目標一體考核，推動國家重大工程和產業發展專項同步部署科研任務。

至於科技成果轉化，意見提出支持高校、科研院所設立技術轉移機構或職位，強化智慧財產權、創業孵化、科技金融等專業化服務，透過技術轉讓、授權及作價投資等方式加快成果應用；深化職務科技成果賦權和資產單列管理改革，鼓勵科技成果完成人全程參與成果轉化，並健全全國一體化技術市場，加強技術經理人隊伍建設。

在企業創新，意見提出完善企業常態化參與國家科技和產業發展戰略、規畫及政策制定的機制，推動國家自然科學基金試點向民營企業開放，擴大企業創新發展聯合基金範圍與規模。意見並鼓勵科技型中小企業加大研發投入、提高研發費用加計扣除比例，支持企業牽頭建設科技創新平台基地，完善國家重大科技基礎設施、大型科研儀器及國家科學數據中心向企業開放的制度。

此外，意見鼓勵國有企業建立獨立核算、免於增值保值考核及具容錯糾錯機制的研發準備金制度，並加大科技人才計畫對企業的支持力度。

在產業發展，意見要求推動積體電路、工業母機、高端儀器、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，聚焦重點領域薄弱環節，強化基礎零部件及基礎元器件攻關，突破關鍵基礎軟體、攻克關鍵基礎材料，加強先進基礎工藝和產業技術基礎研發。

意見並提出，在量子科技、生物製造、氫能與核融合能、腦機介面、具身智能及第六代行動通訊等前沿領域，探索多元技術路線、典型應用場景及可行商業模式，加快前沿技術產業化、商業化。

至於市場環境，意見要求在新業態、新領域開展放寬市場准入試點，探索「承諾即入制」及「沙盒監管」，並推動健全人工智慧、生物技術等前沿領域法律法規，完善科技倫理制度規範。

企業主 新華社 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

加速發展新一代智慧製造 陸工信部專注4方面工作

否認AI算力偏重短劇 中共官媒：無須崇洋媚外

臻鼎總經理簡禎富：高階PCB競爭升級 全球量產能力成決勝關鍵

「2026台灣 IC 智造年會」11月5日三創盛大登場

相關新聞

美國勸說也沒用？日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 陸外交部立場強硬

日本稀土釔庫存僅夠支撐數月，已請美國幫忙勸說中方放寬相關出口管制。大陸外交部發言人毛寧21日表示，中方依法依規對日本實施出口管制，目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，中方維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全的立場沒有變化，各方都有責任為此發揮建設性作用。

聾啞殘疾福音！大陸首個植入式聽覺神經介面產品核准

大陸第一個在顱內中樞進行電刺激和神經訊號提取的產品獲批，填補了大陸在聽覺腦機介面領域的空白。

中國9月青年失業率回落至18% 仍較去年同期高

中國國家統計局今天公布9月青年失業率為18%，較8月回落0.9個百分點，但仍較去年同期的17.7%高出0.3個百分點

韓媒：聯想惠普戴爾主要PC廠已簽記憶體長期協議 確保明年供應穩定

包括聯想、惠普、戴爾等主要PC品牌，已與記憶體製造商簽署長期協議（LTA），透過合約保障明年供應穩定性，以擴大企業對企業（B2B）個人電腦的供應，從而確保獲利能力。儘管企業對消費者（B2C）銷售有所萎縮，但B2B市場的需求仍相對強勁。

庫克擔任主席 丁薛祥、王岐山會見北京清華經管顧委會代表

大陸國務院副總理丁薛祥和前國家副主席王岐山上周分別會見北京清華大學經濟管理學院顧問委員會（簡稱「清華經管顧委會」）委員代表，丁薛祥表示，AI是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量，要把這項塑造未來的科技發展好、運用好、治理好，更好地造福全人類。

路透：中科企3巨頭 砸350億美元掃貨Nvidia降規晶片

Nvidia(輝達，另譯英偉達)降規晶片仍是雲端服務業者(CSP)和不少新創的首選。知情人士透露，字節跳動、阿里巴巴、騰訊三家中國科技巨人，已訂購了逾300萬個輝達RTX PRO 5500繪圖處理器(GPU)，合計價值超過350億美元，顯示儘管美國限制晶片出口，中企仍亟欲採購輝達的降規晶片。目前，上述3家中企均未對此做出回應，美國商務部工業和安全局以及中國工信部也沒表態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。