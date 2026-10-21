大陸推科技產業融合 企業主導成果轉化、關鍵技術拚決定性突破

中共中央辦公廳、大陸國務院辦公廳21日發布《關於推動科技創新和產業創新深度融合的意見》，提出產業應用目標明確的國家科技計畫項目，原則上由企業牽頭實施並主導成果轉化，並引導高校、科研院所採取先使用後付費方式，授權中小微企業使用科技成果。意見並要求，積體電路、工業母機、高端儀器、先進材料、生物製造等重點領域的關鍵核心技術攻關取得決定性突破。

新華社報導，上述意見以發展新質生產力、建設現代化產業體系為目標，要求構建企業主導、各主體協同的產學研融通創新體系，促進科技創新與產業創新深度融合。意見從促進創新鏈與產業鏈對接、以高品質科技供給支撐現代化產業體系建設、加強企業主導的產學研融通創新等方面作出部署。

據大陸科技部相關負責人答記者問，意見要求強化國家科技計畫項目的產業應用導向，健全企業牽頭項目的管理規定，加強研發目標與產業化目標一體考核，推動國家重大工程和產業發展專項同步部署科研任務。

至於科技成果轉化，意見提出支持高校、科研院所設立技術轉移機構或職位，強化智慧財產權、創業孵化、科技金融等專業化服務，透過技術轉讓、授權及作價投資等方式加快成果應用；深化職務科技成果賦權和資產單列管理改革，鼓勵科技成果完成人全程參與成果轉化，並健全全國一體化技術市場，加強技術經理人隊伍建設。

在企業創新，意見提出完善企業常態化參與國家科技和產業發展戰略、規畫及政策制定的機制，推動國家自然科學基金試點向民營企業開放，擴大企業創新發展聯合基金範圍與規模。意見並鼓勵科技型中小企業加大研發投入、提高研發費用加計扣除比例，支持企業牽頭建設科技創新平台基地，完善國家重大科技基礎設施、大型科研儀器及國家科學數據中心向企業開放的制度。

此外，意見鼓勵國有企業建立獨立核算、免於增值保值考核及具容錯糾錯機制的研發準備金制度，並加大科技人才計畫對企業的支持力度。

在產業發展，意見要求推動積體電路、工業母機、高端儀器、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，聚焦重點領域薄弱環節，強化基礎零部件及基礎元器件攻關，突破關鍵基礎軟體、攻克關鍵基礎材料，加強先進基礎工藝和產業技術基礎研發。

意見並提出，在量子科技、生物製造、氫能與核融合能、腦機介面、具身智能及第六代行動通訊等前沿領域，探索多元技術路線、典型應用場景及可行商業模式，加快前沿技術產業化、商業化。

至於市場環境，意見要求在新業態、新領域開展放寬市場准入試點，探索「承諾即入制」及「沙盒監管」，並推動健全人工智慧、生物技術等前沿領域法律法規，完善科技倫理制度規範。