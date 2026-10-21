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聾啞殘疾福音！大陸首個植入式聽覺神經介面產品核准

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院吳皓教授團隊，為患者進行聽覺腦幹植入手術。圖／上海第九人民醫院聽力中心官微
上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院吳皓教授團隊，為患者進行聽覺腦幹植入手術。圖／上海第九人民醫院聽力中心官微

大陸第一個在顱內中樞進行電刺激和神經訊號提取的產品獲批，填補了大陸在聽覺腦機介面領域的空白。

上觀新聞報導，大陸國家藥品監督管理局20日批准「聽覺腦幹植入體」創新產品註冊申請。

這款產品由上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院吳皓教授團隊，以及浙江諾爾康神經電子科技合作研發。

人工耳蝸是重度、極重度感音神經性耳聾恢復聽覺的主要方法，但前提是聲音訊號必須經由耳蝸和聽神經傳入大腦。臨床上有一類兒童，內耳嚴重畸形或蝸神經缺如，這條傳聲通路先天中斷，人工耳蝸也無能為力，這些兒童只能進入聾啞學校學習。

聽覺腦幹植入體將電極陣列植入腦幹耳蝸核表面，繞過耳蝸和聽神經，直接刺激中樞聽覺感受神經元產生聽覺。

2024年，團隊完成全部聽覺腦幹植入手術和隨訪，該裝置開機後12個月，治療總有效率達到96%，代表大陸國產人工聽覺腦幹技術的臨床試驗圓滿成功。 2024年底，產品申請國家藥品監督管理局創新醫療器材特別審查程序並獲受理。 2026年10月20日，諾爾康-WH-01A聽覺腦幹植入體成為大陸第一個獲得國家藥監局創新器材註冊申請核准的聽覺神經介面產品。

從概念驗證到臨床試驗，再到獲批上市，該方案解決的是先天性耳聾干預「最後一公里」中最難的一段，為大陸消除聾啞殘疾奠定重要基礎。

神經 大陸 浙江

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