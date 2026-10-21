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APEC財長會議閉幕 藍佛安總結會議深化三大共識

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸財政部部長藍佛安（左2）、副部長廖岷（左3）等出席新聞發布會。中新社
大陸財政部部長藍佛安（左2）、副部長廖岷（左3）等出席新聞發布會。中新社

第33屆亞太經濟合作（APEC）財長會議21日在香港閉幕，大陸財政部長藍佛安在閉幕式上表示，本次會議深化亞太各方三大共識。一是加強宏觀經濟政策溝通協調，攜手應對外部風險挑戰；二是推進財經領域務實合作，助力亞太經濟長期可持續發展；三是深化區域一體化進程，推動構建亞太共同體。

香港商報報導，藍佛安指出，各成員一致認為，應增強宏觀經濟政策的穩健性，健全財政和金融體系，以更好應對不確定性，並維護區域經濟金融穩定。

他提到，會議在支持家庭的財政政策、數位基礎設施融資、普惠金融及青年財經人才交流等方面取得成果。

藍佛安指出，支持家庭和投資於人，有助於提振家庭消費、擴大內需並提高生產力，但政府也必須維持財政紀律，確保公共財政的可持續性。人工智慧（AI）等新興技術則能提高生產力，培育新的成長動力。

會議發布了APEC財長聯合聲明、亞太地區數位基礎設施融資政策聲明，以及兩份有關民生發展投資和普惠金融的專業領域成果文件。

其中，數位基礎設施融資政策聲明旨在支持區域貿易、促進經濟互聯互通，並擴大經濟機會。聲明鼓勵各成員經濟體發展可靠、可及、可擴展、可信賴、安全且具韌性的數位基礎設施，提升數位素養與技能，促進互通性及跨境數位互聯互通，加速亞太地區數位轉型。

聲明也呼籲深化公部門、私部門與多邊開發銀行的合作，以推動創新、降低風險。

聲明並表示，政府應營造有利的政策與監管環境，私人企業應提供資金並開發新的融資方式，多邊開發銀行則應協助專案前期籌備並吸引投資。

APEC 亞太 香港

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